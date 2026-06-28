Συλλήψεις για την τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου – Ερευνάται η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της τραγωδίας στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου μια 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, συνελήφθησαν ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου, που θεωρείται υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και ο βοηθός εκπαιδευτή σκοποβολής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τη διαδικασία με την οποία η 43χρονη συμμετείχε στην προπόνηση. Για τη συμμετοχή της είχε εκδοθεί προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών, με την έρευνα να επικεντρώνεται στη γνησιότητα της υπογραφής που φέρει το σχετικό έγγραφο. Έχει ήδη διαταχθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 43χρονη, που είχε ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου για να λάβει μέρος σε προγραμματισμένη προπόνηση σκοποβολής.

Όπως αναφέρουν οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, λίγο πριν το τραγικό συμβάν η γυναίκα ζήτησε από τον εκπαιδευτή να απομακρυνθεί, δηλώνοντας ότι η παρουσία του την έκανε να αισθάνεται άβολα. Όταν εκείνος έκανε μερικά βήματα πίσω, η γυναίκα φέρεται να έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και να πυροβόλησε.

Η 43χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα σοβαρά τραύματά της, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες εγκεφαλικές κακώσεις.

Η οικογένειά της ενημερώθηκε άμεσα και μετέβη στην Κρήτη. Η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, λαμβάνοντας καταθέσεις και εξετάζοντας κάθε στοιχείο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στο σκοπευτήριο.