Συλλήψεις για ναρκωτικά,όπλα και κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη -2- ατόμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων

Συνελήφθησαν χθες (11.01.2026) σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, δύο άτομα (20χρονος ημεδαπός και 17χρονος αλλοδαπός) κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, χθες (11.01.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε χώρους και οικίες που χρησιμοποιούν οι δύο άντρες και σε αποθηκευτικό χώρο και επιχείρηση του ημεδαπού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• κυνηγετικό όπλο,

• (157) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

• (18) κάλυκες,

• σπαθί,

• (2) μαχαίρια,

• μικροποσότητα κάνναβης,

• ζυγαριά,

• κινητά τηλέφωνα,

• (2) δίκυκλα άνευ πινακίδων κυκλοφορίας και (3) πάνελ φωτοβολταϊκών, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

Σύλληψη -2- ημεδαπών για κλοπές

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση δύο υποθέσεων κλοπών και τη σύλληψη δύο ημεδαπών ηλικίας 33 και 44 ετών κατηγορούμενων για κλοπές.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε την 08.11.2025 αφαίρεσαν από ημεδαπή, τσάντα η οποία περιείχε χρήματα και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον χθες (11.01.2026) αφαίρεσαν από οικία έτερης ημεδαπής πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες (11.01.2026) οι δύο άντρες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό τα οποία αποδόθηκαν στις παθούσες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.