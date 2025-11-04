ΚΡΗΤΗ

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την απώλεια του Μανώλη Δρετάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του καθηγητή Μανώλη Δρετάκη.

Ο Μανώλης Δρετάκης, υπήρξε σημαντικός επιστήμονας στον τομέα της Ορθοπαιδικής και ένας από τους ιδρυτές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η προσφορά του στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα ήταν σπουδαία.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθοπαιδικής Εταιρίας και ιδρυτικό μέλος το 1994 της εταιρείας European Hip Society. Υπήρξε ο πρώτος διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ μέχρι την αφυπηρέτηση του το 1996.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

