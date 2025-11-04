ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Xανιά:ΟΛΟΙ στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς την Τρίτη 4 /11 στις 7μ.μ Καμία εμπλοκή της χώρας στη Σφαγή! Θέλουμε τη Σούδα λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων καταγγέλλει την επίθεση των ΜΑΤ στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Σούδας, με αφορμή την έλευση του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Καταδικάζουμε τη σύλληψη και τις διώξεις δύο διαδηλωτών. Η κυβέρνηση της Ν.Δ έχει τεράστιες ευθύνες για το κλίμα αστυνομοκρατίας, την ένταση της καταστολής, την εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα σχέδια των ιμπεριαλιστών.

Ο τόπος μας, δυστυχώς, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Ν.Α Μεσογείου. Η Βάσης της Σούδας στα Χανιά αποτελεί στρατηγικό σημείο για την υποστήριξη των ΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα φτάνουν στη Σούδα στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετέχουν στο αιματοκύλισμα των λαών. Μόλις πριν λίγες μέρες, το βρετανικό αεροπλανοφόρο HMS Prince of Waleς, κατέπλευσε στη Σούδα, κάνοντας ένα διάλειμμα, από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Δεν ανεχόμαστε να γινόμαστε ορμητήριο των φονιάδων των λαών, ούτε μαγνήτης κινδύνων από τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Ο χανιώτικος λαός και συνολικά ο λαός μας έχει ανάγκη από την ενίσχυση με κρατική χρηματοδότηση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και Παιδείας, με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, από την προστασία του λαϊκού εισοδήματος από το κύμα ακρίβειας. Αντί για αυτό, βλέπουμε ότι δίνονται δις ευρώ που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας, αντίθετα ενισχύουν τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή.

Στεκόμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, που δίνει έναν αγώνα για να έχει δικό του κράτους. Στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω της υποτιθέμενης εκεχειρίας, το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ συνεχίζει καθημερινά τις δολοφονίες. Οι επίσημα καταγεγραμμένοι νεκροί είναι πάνω από 68500, οι ελλείψεις σε βασικά τρόφιμα, φάρμακα, και είδη πρώτης ανάγκης οδηγούν σε αργό θάνατο τους αμάχους.

Καταγγέλλουμε τη στήριξη που δίνει η ελληνική κυβέρνηση στα σχέδια του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, που φέρνουν την “ειρήνη” με το πιστόλι στον κρόταφο και επιδιώκουν να μετατρέψουν τη Γάζα σε προτεκτοράτο. Τα σχέδια αυτά αξιοποιούνται για την χάραξη της “ Νέας Μέσης Ανατολής”, ενώ μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι σχεδιάζουν τα σχέδια της “Ανοικοδόμησης” για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.

Σαν τα κοράκια ετοιμάζονται να πέσουν στο κουφάρι μια κατεστραμμένης χώρας. Χαιρετίζουμε τις φωνές αντίστασης που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, ακόμα και μέσα στο Ισραήλ και απαιτούν να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος και να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Απαιτούμε:

• Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτος στα σύνορα του 1967 με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ
• Να υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

• Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς. Κανένας Έλληνας στρατιωτικός εκτός συνόρων.

• Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις. Τα Χανιά δεν είναι ορμητήριο, ούτε τόπος αναψυχής των φονιάδων των λαών!

• Όχι στους ΝΑΤΟϊκούς πολεμικούς εξοπλισμούς.
• Καμία στήριξη – καμία συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.

ΟΛΟΙ στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς την Τρίτη 4 /11 στις 7μ.μ

Πρωτοβουλία Ελένης Βατσινά για κοινή συνάντηση θεσμικών φορέων της Κρήτης με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – «Ώρα για ενότητα απέναντι στη βία»
Συλλυπητήρια Ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την απώλεια του Μανώλη Δρετάκη
