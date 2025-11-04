Πρωτοβουλία Ελένης Βατσινά για κοινή συνάντηση θεσμικών φορέων της Κρήτης με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – «Ώρα για ενότητα απέναντι στη βία»

Πρωτοβουλία της Ελένης Βατσινά για κοινή συνάντηση των θεσμικών φορέων της Κρήτης με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Μια κίνηση ουσίας, για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας στο νησί

Με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει την Κρήτη, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διοργάνωση συνάντησης μεταξύ των βουλευτών του νησιού, του Περιφερειάρχη Κρήτης, των Δημάρχων όλης της Κρήτης, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η συνάντηση, σαφώς υπερκομματικού χαρακτήρα, στοχεύει σε μια ουσιαστική, κοινή παρέμβαση για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία της Κρήτης.

Στην επιστολή της προς τους εμπλεκόμενους θεσμικούς παράγοντες, η βουλευτής αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Υπάρχουν στιγμές που ο άνθρωπος υποχρεούται να σιωπήσει, μπροστά στον πόνο των οικογενειών που κηδεύουν τον άνθρωπό τους.

Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει την απώλεια, την επαύριο όμως, οφείλουμε όλοι να σταθούμε με νηφαλιότητα απέναντι σε όσα συμβαίνουν.

Η Κρήτη δεν είναι τόπος βίας. Είναι τόπος αξιοπρέπειας, φιλότιμου και ελευθερίας. Από τα Βορίζια του Ψηλορείτη, τον ηρωικό Μυλοπόταμο, το Θέρισο Χανίων, μέχρι κάθε γωνιά του νησιού, οι Κρητικοί πολέμησαν για τα ιδανικά της Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας και της Ενότητας.

Αυτή η ιστορική μας ταυτότητα δεν πρέπει να επιτραπεί να σκιαστεί από πράξεις μίσους ή παραλογισμού.

Αυτή τη στιγμή, η Κρήτη χρειάζεται πρόληψη και δικαιοσύνη, με ενότητα.

Είναι πιο κρίσιμο από ποτέ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συναντηθούμε άμεσα για να συζητήσουμε όλες τις πτυχές του φαινομένου βίας που πληγώνει την Κρήτη.

Στόχος μας πρέπει να είναι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα ζητήματα που γεννούν την ανασφάλεια και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή.

Ας τιμήσουμε την ιστορία μας και ας διασφαλίσουμε ένα μέλλον χωρίς βεντέτες και φόβο για τη ζωή των παιδιών μας, προτάσσοντας τη συλλογική ευθύνη και το μέτρο».

Η βουλευτής καλεί τους αρμόδιους φορείς σε άμεση συνάντηση εργασίας, με σκοπό τον συντονισμό ενεργειών και την επεξεργασία κοινών προτάσεων που θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας και θα προάγουν την κοινωνική ειρήνη στο νησί.