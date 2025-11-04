Συνάντηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκη με τις εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βοριζίων και στελέχη της εκπαίδευσης.

Σε συνεννόηση με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής και Ειδικής Αγωγής κ. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα 4 Νοεμβρίου συνάντηση στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνέχεια των συμβάντων που έγιναν το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο χωριό των Βοριζίων.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκης, η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης και σύμβουλος εκπαίδευσης δασκάλων κα Ελένη Μαράκη, ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων κ. Κωνσταντίνος Θεοφάνους, ο γραμματέας του ΠΥΣΠΕ κ. Νίκος Χουρδάκης, ο σύμβουλος εκπαίδευσης δασκάλων κ. Γιάννης Γαλανάκης,

η σύμβουλος εκπαίδευσης νηπιαγωγών κα Μαρία Περάκη Μακρή, η σύμβουλος ψυχολόγων Κρήτης κα Μαρία Χουρδάκη, η προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ κα Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου, η ψυχολόγος – μέλος της επιτροπής για την αντιμετώπιση της βίας και του σχολικού εκφοβισμού κα Νεκταρία Κοκκινάκη, τα μέλη του 13ου Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής υποστήριξης,

ψυχολόγος κα Ειρήνη Κασσωτάκη και κοινωνική λειτουργός κα Αθηνά Παπαδάκη, η κοινωνική λειτουργός κα Μαρία Μαριδάκη καθώς και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βοριζίων κα Πελαγία Ζαχαριουδάκη, Δήμητρα Λυμπρίτη και Κωνσταντίνα Καλογερά.

Η βασική θεματική της συνάντησης αφορούσε την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βοριζίων, με κύριο στόχο η επανέναρξη να πραγματοποιηθεί με όσο το δυνατόν πιο ομαλές και ασφαλείς συνθήκες για μαθητές,

εκπαιδευτικούς και γονείς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολικό περιβάλλον και τη συναισθηματική κατάσταση των μαθητών, μετά από την παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας μονάδων ως απόρροια των γεγονότων των τελευταίων ημερών.

Ο κ. Μπελαδάκης, λαμβάνοντας τον λόγο, υπογράμμισε τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, τονίζοντας ότι η επιστροφή στην εκπαιδευτική κανονικότητα μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της έκρυθμης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Στη συνέχεια, οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικές λειτουργοί διαβεβαίωσαν το εκπαιδευτικό προσωπικό ότι θα βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό τους, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, ώστε η διαδικασία της επανέναρξης να πραγματοποιηθεί με ομαλότητα και ασφάλεια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε εποικοδομητικό κλίμα, με όλες τις πλευρές να εκφράζουν κοινή βούληση και συμφωνία ως προς τον τρόπο, τον χρόνο και τις προϋποθέσεις της επαναλειτουργίας των σχολείων γνωρίζοντας ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επιστροφή της σχολικής κοινότητας στους φυσιολογικούς της ρυθμούς.

Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης αποφασίστηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ο κ. Μπελαδάκης, συνοδευόμενος από στελέχη εκπαίδευσης, τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους, μέλη του ΚΕΔΑΣΥ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, μέλη της κινητής ομάδας ψυχικής υγείας ενηλίκων της 7ης ΥΠΕ και τις εκπαιδευτικούς των σχολείων,

να επισκεφτεί το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων προκειμένου να συζητήσει με τους γονείς των μαθητών και τις τοπικές αρχές, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει το σχολείο όσο πιο σύντομα και να υποστηριχτούν με τον καλύτερο τρόπο οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι οικογένειές τους.