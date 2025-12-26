Σύλβα Ακρίτα: Την Δευτέρα η κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Επιθυμία της οικογένειας είναι όποιος επιθυμεί, αντί στεφάνου, να κάνει δωρεά το Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος»

Θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια της Σύλβας Ακρίτα, μητέρας της δημοσιογράφου και συγγραφέα Έλενας Ακρίτα, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά μια ασυμβίβαστη προσωπικότητα, την πρώτη γυναίκα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή.

Η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα θα τελεστεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 13:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής “Ελένη Αγάθωνος”, το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Την ανακοίνωση για την κηδεία έκανε η Έλενα Ακρίτα μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτηση αναφέρει: «Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Ακρίτα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα

Τελετών. Για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής “Ελένη Αγάθωνος” το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς».