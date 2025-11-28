SANTA CLAUS KINGDOM | Γιατί τα Χριστούγεννα… αξίζει να τα ζούμε σαν παραμύθι

29/11 – 6 /1 2026 | M.E.C. Παιανίας

SANTA CLAUS KINGDOM

Τα παραμύθια που αγαπάς… ζωντανεύουν μπροστά σου!

8 αγαπημένα παραμύθια ζωντανεύουν &

11 δημοφιλείς YouTubers εμφανίζονται live,

σκορπίζοντας Χριστουγεννιάτικη Μαγεία παντού!

29 Νοεμβρίου – 6 Ιανουαρίου 2026

M.E.C. Παιανίας

Γιατί τα Χριστούγεννα… αξίζει να τα ζούμε σαν παραμύθι!

Το Santa Claus Kingdom, το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο της Αθήνας, ανοίγει για 14η χρονιά τις πύλες του και μεταμορφώνει την καθημερινότητα σε μια μαγική χώρα όπου όλα μπορούν να συμβούν. Μόλις περάσεις την είσοδο, χιλιάδες φωτάκια, λαμπερές φιγούρες και στολισμένες γωνιές δημιουργούν έναν κόσμο που μοιάζει να ξεπήδησε από τις σελίδες ενός χριστουγεννιάτικου βιβλίου.

Σε αυτή την παραμυθένια πολιτεία, σε περιμένουν αμέτρητα παιχνίδια, μουσικά και δημιουργικά εργαστήρια, παιδικές παραστάσεις, εντυπωσιακοί μάγοι και μια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη αγορά που μοσχοβολά ζάχαρη, κανέλα και θαλπωρή. Και φυσικά, για όσους θέλουν να γλιστρήσουν μέσα στη μαγεία, το λαμπερό Παγοδρόμιο λάμπει στο κέντρο του πάρκου σαν παγωμένη λίμνη ενός παραμυθιού.

Το απόλυτο οικογενειακό χριστουγεννιάτικο event δημιουργεί την πιο λαμπερή Παραμυθοχώρα και μας ταξιδεύει στα ωραιότερα παραμύθια του κόσμου, που ζωντανεύουν στο M.E.C. Παιανίας.

Μέσα στο Santa Claus Kingdom θα συναντήσεις και το χωριό του Αϊ-Βασίλη, μεγαλύτερο και πιο γιορτινό από ποτέ. Εκεί, ανάμεσα σε ξωτικά, τάρανδους και τσουβάλια γεμάτα δώρα, ο Αϊ-Βασίλης περιμένει μικρούς και μεγάλους για να τους υποδεχτεί με το πιο ζεστό του χαμόγελο και να φωτογραφηθεί μαζί τους.

Σε έναν στεγασμένο χώρο 13.000 τ.μ., απόλυτα προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, η μαγεία ξετυλίγεται, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία σε όλη την οικογένεια.

Ελάτε να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων όπως ποτέ άλλοτε και να δημιουργήσετε αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για πάντα!

Το Απόλυτο Βασίλειο των Παραμυθιών!

Οκτώ Παραμυθένιοι κόσμοι

ζωντανεύουν

μπροστά στα μάτια σας!

Στο Santa Claus Kingdom, τα παραμύθια δεν αφηγούνται απλώς – ζωντανεύουν! Το απόλυτο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο αντλεί έμπνευση από τις ιστορίες που έχουμε αγαπήσει από παιδιά και δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, χρώμα και χαρά – τον ιδανικό προορισμό για παραμυθένια Χριστούγεννα.

Εδώ, οι μικροί επισκέπτες μπαίνουν μέσα στις ιστορίες, γίνονται μέρος της μαγείας, ταξιδεύουν σε κόσμους που μοιάζουν να ξεπήδησαν από τα πιο φωτεινά τους όνειρα και ζουν στιγμές γεμάτες χαρά και θαύματα.

Στο Απόλυτο Βασίλειο των Παραμυθιών, η φαντασία παίρνει σάρκα και οστά, τα παιδιά ξαναπιστεύουν στα θαύματα και οι εμπειρίες μένουν χαραγμένες στις καρδιές για πάντα.

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεστε μαγικά φίλτρα — μόνο λίγη χριστουγεννιάτικη διάθεση για να βυθιστείτε σε μια παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη ιστορία.

Με σκηνικά που θυμίζουν θεματικό πάρκο, ειδικά εφέ, ήχους και λεπτομέρειες που κόβουν την ανάσα, κάθε παραμύθι ανοίγει μια πύλη σε έναν μοναδικό, μαγικό κόσμο, έτοιμο να σας καλωσορίσει:

Beauty and the Beast

Το Μαγεμένο Κάστρο: Χορέψτε με τη Belle και το Τέρας στο μπαλκόνι του κάστρου και νιώστε μέρος της ιστορίας.

The Nutcracker

Χορευτικός Χριστουγεννιάτικος Κόσμος: Ο Καρυοθραύστης ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των παιδιών σε έναν παραμυθένιο χορό με μουσική και λάμψη.

Peter Pan

Η Χώρα του Ποτέ: Πετάξτε με τον Peter Pan και τους Lost Boys σε ατέλειωτες περιπέτειες γεμάτες μαγεία.

The Snow Queen

Το Βασίλειο του Πάγου: Περιηγηθείτε σε παγωμένα βασίλεια με κρυστάλλινες λίμνες και λαμπερές διαδρομές.

Cinderella

Το Παλάτι των Ονείρων: Ζήστε την ιστορία της Σταχτοπούτας με τη μαγική άμαξα και τη γυάλινη γόβα.

Pinocchio

Το Εργαστήριο του Τζεπέτο: Δείτε τον Πινόκιο να ζωντανεύει μέσα στο ζεστό εργαστήριο του Τζεπέτο.

Snow White

Το Δάσος και οι Νάνοι: Γνωρίστε τους νάνους και τον μαγικό καθρέφτη στο μαγικό δάσος της Χιονάτης.

Alice in Wonderland

Η Χώρα της Παραδοξότητας: Ακολουθήστε την Αλίκη σε έναν πολύχρωμο, ανατρεπτικό κόσμο γεμάτο φαντασία και παράδοξα.

Και το πιο μαγικό! Η στιγμή που όλοι περιμένουν: οι ήρωες των παραμυθιών εμφανίζονται ζωντανά, έτοιμοι να φωτογραφηθούν με τους μικρούς επισκέπτες, συνομιλούν με τα παιδιά και κάνουν κάθε στιγμή ακόμα πιο μαγική.

Κάθε Σαββατοκύριακο από 29/11 & Καθημερινά από 25/12 έως 6/1

Το ατελείωτο παιχνίδι στη Luna Park Land του Santa Claus Kingdom

Στην πιο παραμυθένια γωνιά του Santa Claus Kingdom, η Luna Park Land περιμένει τους μικρούς επισκέπτες με μια φωτεινή, γιορτινή Χριστουγεννιάτικη Χώρα γεμάτη παιχνίδι, χρώματα και μουσική. Από τα κλασικά καρουζέλ μέχρι τις διαστημικές περιπέτειες, εδώ κάθε βόλτα γίνεται μια εμπειρία χαράς και ενθουσιασμού – για όλα τα παιδιά και για όσους νιώθουν ακόμα παιδιά!

Τα αγαπημένα παιχνίδια της Χριστουγεννιάτικης Χώρας

Classic Carousel για ένα ονειρεμένο ταξίδι στον κόσμο του φωτός και της μουσικής. Around the World Carousel για περιστροφές γεμάτες χαρά, χρώματα και γιορτινή διάθεση. Christmas Train για ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι ανάμεσα στις λάμψεις και τα στολίδια του πάρκου. Super Cross Cars & Motorbikes για μικρούς οδηγούς σε μεγάλες διαδρομές!

Αλυσίδα με Ιπτάμενες Καρέκλες για αέρινες περιστροφές για ατελείωτη διασκέδαση. Mighty Mouse, γιατί το πιο σκανταλιάρικο ποντίκι δεν σταματά να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του! Flying Spaceship για ένα μίνι διαστημικό ταξίδι…

μέχρι τα αστέρια! Safari για ένα φανταστικό μίνι σαφάρι μέσα σε μια χαρούμενη, παιδική ζούγκλα. Mini Shock Tower για τους τολμηρούς μικρούς μας φίλους, που λατρεύουν την αίσθηση της ελε ύθερης πτώσης! Συγκρουόμενα Αυτοκίνητα για ασταμάτητες κόντρες, γέλια και δράση στη μεγαλύτερη πίστα συγκρουόμενων.

Santa Claus Kingdom

On Ice

Το πραγματικά μεγάλο παγοδρόμιο του Santa Claus Kingdom (300 τ.μ.!) προσκαλεί τους επισκέπτες να γλιστρήσουν στην ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Μικροί και μεγάλοι, επιδέξιοι αλλά και αρχάριοι πατινέρ, ετοιμαστείτε για ασταμάτητα στριφογυριστά loops συνοδεία γιορτινής μουσικής! Όποιο κι αν είναι το επίπεδο ή η ηλικία σας, φορέστε τα παγοπέδιλα που θα βρείτε στο Santa Claus Kingdom και ετοιμαστείτε για αξέχαστες διαδρομές!

Στη Χώρα της Περιπέτειας

τα παιχνίδια δράσης και δεξιότητας διαδέχονται το ένα το άλλο!

Ο ιππόδρομος, το ψάρεμα, η σκοποβολή είναι εδώ, έτοιμα να χαρίσουν απίθανα δώρα στους εύστοχους. Δοκιμάστε και κερδίστε.

Virtual Reality Area

Ζήστε μοναδικές περιπέτειες στις υπερσύγχρονες και ολοκαίνουργιες 360 καρέκλες εικονικής πραγματικότητας που προσφέρουν πολύ «δυνατές» εμπειρίες! Βουτήξτε, στρίψτε απότομα, αναποδογυρίστε, νιώστε την έλλειψη βαρύτητας, πηδήξτε από υπέρμετρα ύψη και, στη συνέχεια, για διαρκώς μεταβαλλόμενες συναρπαστικές βόλτες με απόλυτη ασφάλεια.

Η καρδιά των Χριστουγέννων χτυπά στο

Χωριό του Αϊ- Βασίλη

Στο Santa Claus Kingdom, το Χωριό του Αϊ- Βασίλη ανοίγει και φέτος τις πύλες του για να καλωσορίσει μικρούς και μεγάλους σε μια μαγική γιορτινή εμπειρία!

Ένα πανύψηλο, φωτεινό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο δεσπόζει στο κέντρο του χωριού, ενώ γύρω του στήνονται ζεστά, φωτεινά σπιτάκια, γεμάτα ατμόσφαιρα και χριστουγεννιάτικη μαγεία. Στο Εργαστήριο Ξωτικών, τα παιδιά παρακολουθούν πώς φτιάχνονται τα δώρα, ενώ στο Στάβλο των Τάρανδων, ο Ρούντολφ και η παρέα του περιμένουν για παιχνίδι και φωτογραφίες.

Το Σπίτι του Αϊ- Βασίλη είναι η καρδιά του χωριού: ένας ζεστός, παραμυθένιος χώρος στρωμένος με μαγικά χαλιά και στολισμένος με αστερόσκονη, όπου ο Αϊ- Βασίλης περιμένει καθημερινά τους μικρούς επισκέπτες για μια οικογενειακή φωτογραφία που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη.

Στο Χωριό του Αϊ- Βασίλη, η μαγεία, η χαρά και η θαλπωρή των Χριστουγέννων ζωντανεύουν, δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις για όλη την οικογένεια.

ΝΕΟ! Escape Room ” Save The Santa ”

Οι μικροί μας φίλοι πρέπει να λύσουν γρίφους, να συνεργαστούν και να σώσουν τον Αϊ- Βασίλη πριν χαθεί η μαγεία των Χριστουγέννων!

Οι μικροί φίλοι μπορούν να απολαύσουν μια γιορτινή διαδρομή με το Christmas Train, να εξερευνήσουν τα Σπιτάκια Χριστουγέννων γεμάτα εκπλήξεις και να ζήσουν την απόλυτη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα στο Χωριό του Αϊ- Βασίλη.

Και φυσικά, η πίστα με τα πόνυ περιμένει τα παιδιά για βόλτες με τα αγαπημένα αλογάκια του Άγιου Βασίλη, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη χαρά και παιχνίδι σε αυτήν την παραμυθένια εμπειρία.

Η Μεγαλύτερη Στεγασμένη Χριστουγεννιάτικη Παιχνιδοχώρα στην Ελλάδα!

Εδώ, κάθε παιδί γίνεται ο ήρωας του δικού του παραμυθιού, ζει μαγικές στιγμές και φεύγει γεμάτο αναμνήσεις, χαμόγελα και γιορτινή χαρά – μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται ποτέ!

Στους στίβους μάχης, στα τραμπολίνα Berg, στις τσουλήθρες και στα baby carts, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε αφορμή για γέλιο, παιχνίδι και ενέργεια. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χαρά της κίνησης, τη διασκέδαση της ομαδικής δράσης και την υπέροχη αίσθηση του να ζουν τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Με περισσότερα από 10 φουσκωτά παιχνίδια, εντυπωσιακές τσουλήθρες, στίβους μάχης, τραμπολίνο Berg, αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο και μπάσκετ, καθώς και πίστα ποδηλάτων Berg 4×4,

η Παιχνιδοχώρα του Santa Claus Kingdom αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για ατελείωτες ώρες διασκέδασης, γέλιου και ενθουσιασμού.

Το ξακουστό «Ηφαίστειο» προκαλεί απίθανες κουτρουβάλες,

ενώ τα 10 τραμπολίνο στη σειρά προσφέρουν μοναδικές στιγμές άλματος και έντονης δράσης.

Ο μεγαλύτερος και πιο χαρούμενος παιδότοπος της πόλης περιμένει τους μικρούς του φίλους με δοκιμασίες, προκλήσεις και παιχνίδι μέχρι τελικής πτώσεως!

Το baby cart και η πίστα ποδηλάτων Berg 4×4 χαρίζουν τρελές καταβάσεις,

ενώ στη speedαριστή πίστα με αυτοκίνητα Formula 1 – go kart, οι μικροί οδηγοί βάζουν ταχύτητα και ζουν την απόλυτη περιπέτεια.

Τα galactica U.F.O. Tubes περιμένουν με τις «μηχανές» αναμμένες για ακόμη περισσότερη δράση και παιχνίδι.

Η Παιχνιδοχώρα του Santa Claus Kingdom είναι ένα τεράστιο, φωτεινό και γεμάτο εκπλήξεις σύμπαν 2.000 τ.μ., έτοιμο να χαρίσει αμέτρητες στιγμές χαράς και αξέχαστες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες σε κάθε παιδί.

Αμφιθέατρο του Santa Claus Kingdom

Στο αμφιθέατρο του Santa Claus Kingdom, με 400 και πλέον θέσεις, οι επισκέπτες, καθιστοί και άνετοι, μπορούν να απολαύσουν, κυριολεκτικά, τα θεάματα: Χριστουγεννιάτικες Μπάντες, Αφήγηση Κλασσικών Παραμυθιών, διαδραστικά παιχνίδια, Μουσικοκινητικά Δρώμενα, Καλικαντζαροδιαγωνισμοί, παραστάσεις Μάγων

&

Αποκλειστικά:

η θεατρική παράσταση

«Οι 4 Υπερήρωες και το Πνεύμα των Χριστουγέννων»

Το φετινό Santa Claus Kingdom υποδέχεται μικρούς και μεγάλους με μια μαγική παιδική παράσταση που υπόσχεται να συγκινήσει και να εμπνεύσει: «Οι 4 Υπερήρωες και το Πνεύμα των Χριστουγέννων». Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται τέσσερα παιδιά–ήρωες – το Θάρρος, η Τόλμη, ο Χαμογελαστός και η Ευγένεια – που ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Χριστουγεννιάτικο Πνεύμα της Ζωής για να περάσουν δοκιμασίες, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να γίνουν αληθινοί Σούπερ Ήρωες!

Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό, φωτεινό έργο του Μάκη Κατσανέα, σε σκηνοθεσία της Φανής Παρλή, που μιλά για την αγάπη, το θάρρος και την αληθινή χαρά των γιορτών. Με αιγίδα της UNESCO Πειραιώς & Νήσων και την υποστήριξη της InterActionART, η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά 3–13 ετών, έχει διάρκεια 30 λεπτά και προσκαλεί τους μικρούς θεατές σε μια εμπειρία γεμάτη μουσική, δράση και ενεργή συμμετοχή.

Μέσα από περιπέτειες γεμάτες ρυθμό, χορό, χιούμορ και διαδραστικές στιγμές, οι μικροί ήρωες ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας, της συνεργασίας και της αυτοπεποίθησης. Κάθε δοκιμασία που αντιμετωπίζουν γίνεται αφορμή για να μάθουν ότι οι μεγαλύτερες δυνάμεις κρύβονται μέσα τους – και ότι όταν ενώνουμε τις καρδιές μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο.

Η παράσταση συνδυάζει χρώματα, υπέροχα κοστούμια και μαγικά σκηνικά, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η φαντασία και η πραγματικότητα συναντιούνται, γεμίζοντας το κοινό με χαρά, ενθουσιασμό και ελπίδα. Στο τέλος, οι ήρωες αναδεικνύουν το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων: τη γιορτή της αγάπης, της αλληλεγγύης και της λαμπερής χαράς που μας ενώνει όλους.

Το Santa Claus Kingdom συνεχίζει να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες για όλη την οικογένεια, συνδυάζοντας τη μαγεία των Χριστουγέννων με εκπαιδευτικές, βιωματικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες που μένουν αξέχαστες σε μικρούς και μεγάλους.

Magic Show

Οι μάγοι που φωτίζουν τα Χριστούγεννα!

Στο Santa Claus Kingdom, η σκηνή μεταμορφώνεται σε έναν κόσμο όπου το αδύνατο γίνεται πραγματικότητα! Φλόγες που χορεύουν, αντικείμενα που αιωρούνται, λάμψεις, ρυθμός και εκπλήξεις συνθέτουν ένα εκθαμβωτικό υπερθέαμα μαγείας που κόβει την ανάσα μικρών και μεγάλων.

Στο φετινό spectacular πρωταγωνιστούν:

Tristan Magic, ο μάγος των ανατροπών που ξεπερνά κάθε φαντασία,

Deva, με ένα εκρηκτικό fire & juggling act που φωτίζει ολόκληρο το βασίλειο,

Demar Magic, ο master των illusions που μεταμορφώνει κάθε στιγμή,

Ερμής ο Μάγος, που κλέβει τις εντυπώσεις με τα απρόβλεπτα κόλπα του,

και ο μοναδικός Clown FiFi, που γεμίζει τον κόσμο των Χριστουγέννων με αστείρευτο γέλιο και χρυσόσκονη χαράς.

Ένα show όπου η φαντασία εκτοξεύεται, η μαγεία αγγίζει τον ουρανό και κάθε παιδί νιώθει πως βρίσκεται στην καρδιά ενός ζωντανού, φωτεινού, χριστουγεννιάτικου ονείρου!

Χριστουγεννιάτικα Δημιουργικά Εργαστήρια

Τα μικρά χεράκια… δημιουργούν μεγάλα θαύματα!

Στα Χριστουγεννιάτικα Δημιουργικά Εργαστήρια του Santa Claus Kingdom, τα παιδιά ανακαλύπτουν έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, χρώμα και γιορτινή λάμψη. Έμπειροι παιδαγωγοί τα καθοδηγούν βήμα–βήμα σε πρωτότυπες κατασκευές:

Χειροποίητα στολίδια που μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι

Λαμπερές χριστουγεννιάτικες κάρτες

Μικρά, προσωπικά δώρα για όσους αγαπούν

Πολύχρωμες δημιουργίες από ξεχωριστά υλικά

Κάθε παιδί μεταμορφώνεται σε μικρό ξωτικό του Αϊ- Βασίλη, φτιάχνοντας κάτι μοναδικό που θα πάρει μαζί του στο σπίτι — μια μικρή, πολύτιμη ανάμνηση που κουβαλά όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Χριστουγεννιάτικη Αγορά & Food Court

Η καρδιά της γιορτινής ατμόσφαιρας χτυπά στην πιο φωτεινή Χριστουγεννιάτικη Αγορά της πόλης!

Ξύλινα στολισμένα σπιτάκια, ζεστές λάμψεις, μουσικές που γεμίζουν τον αέρα και χειροποίητες δημιουργίες τεχνιτών συνθέτουν ένα αυθεντικό γιορτινό σκηνικό που θυμίζει ευρωπαϊκή χριστουγεννιάτικη αγορά.

Ταυτόχρονα, το Food Court προσφέρει ένα πραγματικό ταξίδι γεύσεων: Ζεστή σοκολάτα που μοσχοβολά! Καραμελωμένοι ξηροί καρποί! Ginger cookies & χριστουγεννιάτικα γλυκά! Φρεσκοψημένη pizza! Ζουμερά burgers και street food επιλογές! Βάφλες, σοκολάτες, γλειφιτζούρια και ζαχαρωτά! Αχνιστά ροφήματα & δροσιστικές γρανίτες.

Χαλαρώστε στο ζεστό καθιστικό, απολαύστε τις γεύσεις και ζήστε τη γιορτή των Χριστουγέννων μέσα από εικόνες, μυρωδιές και χρώματα που μένουν αξέχαστα.

MEGA EVENTS

Οι 11 κορυφαίοι Youtubers σε δύο εκρηκτικά weekends!

Φέτος, το Santa Claus Kingdom ανεβάζει τη διασκέδαση σε άλλο επίπεδο, φιλοξενώντας το μεγαλύτερο YouTube event της χρονιάς! Δύο μοναδικά διήμερα γεμάτα δράση, γέλιο, δημιουργία, εκπλήξεις και fan moments που θα συζητιούνται… όλο τον χρόνο!

1ο Weekend | 13 & 14 Δεκεμβρίου

Με frontmen τους GL Show!

Μαζί τους: Alyx, Gregory, Cooliz, Psychojezz, Skiourakic

Το πιο δυνατό YouTube κανάλι της Ελλάδας δίνει το σύνθημα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια!

Live acts, challenges, fan games, αποκλειστικές εμφανίσεις και ένας καταιγισμός περιεχομένου που θα ανεβάσει τον παλμό στα ύψη.

2ο Weekend | 20 & 21 Δεκεμβρίου

Με frontman τον PanosDent!

Με τους: W1ndz, Frankie Pask, Marianna Grfld, Alekkun

Ο αγαπημένος family–friendly creator φέρνει την πιο θετική, φωτεινή και δημιουργική ατμόσφαιρα στο Santa Claus Kingdom!

Χιούμορ, εκπλήξεις, live moments και μοναδικές performances για μικρούς και μεγάλους.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να:

συναντήσουν από κοντά τους αγαπημένους τους YouTubers

φωτογραφηθούν μαζί τους

πάρουν αυτόγραφα

ζήσουν μοναδικά fan moments

παρακολουθήσουν ακυκλοφόρητο περιεχόμενο και ειδικά live shows αποκλειστικά για το Santa Claus Kingdom.

Δύο weekends γεμάτα λάμψη, δημιουργία και επαφή με τους μεγαλύτερους creators της χρονιάς!

Τα Χριστούγεννα αξίζει να τα ζούμε σαν παραμύθι!

Ελάτε στο Santa Claus Kingdom,

το μεγαλύτερο θεματικό Πάρκο

με τα αμέτρητα παιχνίδια.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Το Santa Claus Kingdom βρίσκεται στο M.E.C. Παιανίας.

Η πρόσβαση στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C. Παιανίας είναι πολύ εύκολη:

μέσω της Λεωφ. Λαυρίου (αριθμός 301)

μέσω της Αττικής Οδού (Έξοδος 17 – Κάντζα)

με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

(Metro, Προαστιακός, ΟΑΣΑ)

Σταθμός Προαστιακού: Κάντζα

Σταθμός Μετρό: Δουκίσσης Πλακεντίας

Το M.E.C. διαθέτει 25.000 τ.μ. δωρεάν χώρους στάθμευσης,

γύρω από τις εγκαταστάσεις του.

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: 9,90 ευρώ

Παρέχει: Είσοδο στο Πάρκο | Τα θεματικά παραμύθια | Το χωριό του Αϊ-Βασίλη | Απεριόριστο παιχνίδι στον Mega παιδότοπο | Θεατρική παράσταση

Σημείωση: Στην τιμή της γενικής εισόδου δεν περιλαμβάνονται τα παιχνίδια του Λούνα Παρκ, το παγοδρόμιο, τα τεχνικά παιχνίδια και οι δραστηριότητες με κερματοφόρα συστήματα.

Παιχνίδια Λούνα Παρκ: 4 ευρώ / χρήση | Παγοδρόμιο: 8 ευρώ / μισή ώρα | Συγκρουόμενα: 5 ευρώ (με μάρκα) | Escape Room: ανεξάρτητο εισιτήριο

All Inclusive Πακέτο (All Day Pass)

παιδιά: 22,90 ευρώ

ενήλικες: 14,90 ευρώ

Περιλαμβάνει απεριόριστη πρόσβαση σε: Όλα τα παιχνίδια του Λούνα Παρκ | Απεριόριστο παγοδρόμιο | Είσοδο στα Mega Events με YouTubers | Όλα όσα περιλαμβάνει και η γενική είσοδος

Εάν το All Inclusive εισιτήριο αγοραστεί μέσω more.com τότε οι τιμές διαμορφώνονται:

Παιδιά: 21,90 ευρώ – Ενήλικες: 13,90 ευρώ

Δεν περιλαμβάνονται σε ΚΑΝΕΝΑ βραχιολάκι: τα Συγκρουόμενα | τα Κερματοφόρα | τα Τεχνικά παιχνίδια (ιππόδρομος, ψάρεμα, σκοποβολή) | το Escape Room “Save The Santa”

ΑΜΕΑ: ΔΩΡΕΑΝ

Ειδική πολιτική για ανέργους & πολύτεκνους

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Δίκτυο more.com

ΩΡΑΡΙΟ

Το Santa Claus Kingdom λειτουργεί

29 Νοεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026

καθημερινά

10:00 – 22:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας

210 6199 777

www.SantaClausKingdom.com

Το Santa Claus Kingdom διοργανώνεται από την εταιρεία Λούνα Παρκ «Τα Αηδονάκια», που για περισσότερα από 35 χρόνια ψυχαγωγεί το παιδί και όλη την οικογένεια! Τα παιχνίδια είναι απολύτως ασφαλή και έχουν Πιστοποίηση ποιότητος και ασφάλειας από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).