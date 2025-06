Συμμετοχή Δήμου Χανίων στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής

20 – 22/6 εκδηλώσεις & εργαστήρια με δωρεάν είσοδο για όλους

Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει όπως κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, η οποία θα εορταστεί επίσημα το Σάββατο 21 Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Το 1982, την 21η Ιουνίου – συμβολική ημερομηνία λόγω του θερινού ηλιοστασίου – με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού πολιτισμού, Jack Lang, και την υποστήριξη του γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού, διοργανώθηκε στη Γαλλία για πρώτη φορά η Γιορτή της Μουσικής, με σκοπό να βγούνε «όλοι οι μουσικοί στους δρόμους». Από τότε τα χρόνια πέρασαν και φτάνοντας αισίως στο 2025 «βγαίνουμε» εκ νέου στους δρόμους με πολλή μουσική, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και εργαστήρια στην πόλη με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής:

• Η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων γιορτάζει και γεμίζει «Νότες στους δρόμους» το Σάββατο 21 Ιουνίου, στις 11:00, στην Πλατεία 1866. Μια υπέροχη μουσική εμπειρία γεμάτη ρυθμό και μελωδίες περιμένει μικρούς και μεγάλους, γεμίζοντας τους δρόμους της πόλης μας με χαρά!

• Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη. Το σπίτι των Θεοδωράκηδων στον Γαλατά το Σάββατο 21 Ιουνίου στις 11.00 θα υποδεχτεί παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω για ένα εργαστήριο μουσικής με τίτλο: «Χρυσοπράσινο φύλλο στο σπίτι του Μίκη».

• Η χανιώτικη Ομάδα Καθ’ Οδών σας προσκαλεί το Σάββατο 21 Ιουνίου με αφετηρία το Γιαλί Τζαμί στις 19:30 και κατάληξη τη Νέα Χώρα σε έναν «Μουσικό περίπατο».

• Η μουσική μπάντα «The Restless Consumers» θα μας περιμένει για μια ξεχωριστή συναυλία με γνωστές σε όλους 70s rock & soul διασκευές, δικό τους πρωτότυπο υλικό και συνθέσεις του Kevin Jennings το Σάββατο 21 Ιουνίου, στις 20.00, στην οδό Χάληδων στο ύψος της Δημοτικής Πινακοθήκης.

• Το «Παραδοσιακό Μουσικό Σύνολο του Χάρχαλη και τα παιδιά» συμμετέχουν με κέφι και αγάπη και δίνουν χρώμα και ήχο σε αυτή τη μοναδική ημέρα στον Ρώσικο Στρατώνα στις 20:30.

• Το Rock Under The Clock παρουσιάζει το Σάββατο 21 Ιουνίου στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στις 21.00 την ιστορική συναυλία-χωρίς-θεατές των PINK FLOYD στο ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Πομπηίας «Pink Floyd: Live at Pompeii».

• «Η Ορχήστρα του αδελφού μου: En Fanfare» την Παρασκευή 20, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Ιουνίου στο Cine Κήπος στις 21.30. Σκηνοθεσία: Emmanuel Courcol. Διάρκεια: 103min (1:43).