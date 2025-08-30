Συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου στο 14ο Διεθνές Συνέδριο AUTISM-EUROPE

Όταν οι Παραστατικές Τέχνες συναντούν τον Αυτισμό

Συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων & Φίλων Ατόμων με

Αυτισμό Ρεθύμνου στο 14ο Διεθνές Συνέδριο

AUTISM-EUROPE

Ήρθε η ώρα να ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων & Φίλων

Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου στο 14ο Διεθνές Συνέδριο της AUTISM- EUROPE

(11–13 Σεπτεμβρίου 2025, Δουβλίνο, Ιρλανδία).

Το συνέδριο, στο οποίο αναμένονται

πάνω από 2.000 σύνεδροι, συγκεντρώνει ομιλητές, επιστήμονες, έγκριτους

οργανισμούς και φορείς από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με τον αυτισμό σε

επίπεδο διάγνωσης, παρέμβασης, εκπαίδευσης, διαχείρισης νέων επιστημονικών

δεδομένων, ποιότητας ζωής, απασχόλησης, διεθνών πολιτικών και αυτό συνηγορίας

ενηλίκων στο φάσμα.

Ο Σύλλογος γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου νιώθει ιδιαίτερη τιμή που

η αίτηση για ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο εγκρίθηκε με τη μορφή POSTER στο

συνέδριο της AUTISM-EUROPE και θα το παρουσιάσει την πρώτη μέρα του συνεδρίου.

Η παρουσίαση είναι αφιερωμένη στη προσπάθεια του συλλόγου και των συνεργατών

του να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην Ελλάδα με την θεατρική ομάδα ΑΝΤΙΗΡΩΕΣ

που εδώ και 6 χρόνια ενεργά έχει αποκτήσει το δικό της όνομα στο ευρύ ελληνικό

καλλιτεχνικό κοινό, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού μέσω μικρών

προγραμμάτων για την καθολική προσβασιμότητα ΑμεΑ.

Το POSTER με θέμα “When Performing Arts meet Autism” (Όταν οι Παραστατικές

τέχνες συναντούν τον αυτισμό) θα παρουσιάσουν και θα συνοδεύσουν δύο μέλη

της θεατρικής ομάδας , οραματιστές και ενεργοί από την πρώτη μέρα, η Ειρήνη

Κλάδου – Πρόεδρος του φορέα, συνοδός – ηθοποιός στην ομάδα και υπεύθυνη

παραγωγής, αλλά και ο Παύλος Μελισσινός, Διευθυντής δομών και δράσεων,

υπεύθυνος οργάνωσης παραγωγής της θεατρικής ομάδας και συνοδός.

Θα μιλήσουν εκ μέρους όλης της πολυπληθούς ομάδας ηθοποιών και συνεργατών για

τις παραγωγές ταινιών και παραστάσεων που έχουν οργανωθεί τα 6 χρόνια που οι

ΑΝΤΙΗΡΩΕΣ είναι παρόντες στην καλλιτεχνική παραγωγή, αλλά κυρίως για τη δύναμη

της τέχνης σε άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία.

Η συμμετοχή στο εγχείρημα και οι αλλαγές που φέρνει στη ζωή των ατόμων με αυτισμό

και νοητική αναπηρία είναι το μεγαλύτερο κίνητρο. Οι ηθοποιοί καλούνται να

εκφραστούν δημόσια, να δημιουργήσουν φιλίες που αλλάζουν την καθημερινότητά

τους, να αναλάβουν ευθύνη για μια απαιτητική, πολυεπίπεδη εργασία και να

αυτοδιαχειριστούν τις δυσκολίες.

Συμπράττουν με επαγγελματίες συντελεστές και

ηθοποιούς από άλλες ομάδες—τυπικούς και μη—για μια κοινή καλλιτεχνική

δημιουργία. Η επαγγελματική δουλειά στηρίζεται σε υπομονή, επιμονή και αγάπη.

Κάθε χειροκρότημα γίνεται αφετηρία για ακόμη πιο απαιτητικά εγχειρήματα στον

κινηματογράφο και στο θέατρο. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία μελών του

συλλόγου σε ένα κορυφαίο διεθνές γεγονός για τον αυτισμό, που επί δεκαετίες

βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας με θέματα όπως η

νευροβιολογία του αυτισμού, οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, τα σύγχρονα

εκπαιδευτικά εργαλεία και οι πολιτικές που διαμορφώνουν τα διεθνή δεδομένα.

Οι άνθρωποι του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου

βρίσκονται σε δημιουργική προσμονή για τις θετικές εντυπώσεις και εμπειρίες που θα

αποκομίσουν ως συμμετέχοντες στο συνέδριο. Θα επικοινωνήσουν τη δική τους

πρόταση από το Ρέθυμνο της Κρήτης —τον νότο της Ευρώπης— και θα διδαχθούν

καλές πρακτικές από οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με τον αυτισμό σε όλο

τον κόσμο.

Μια νέα πρόκληση ανατέλλει για τον δραστήριο Σύλλογο του Ρεθύμνου, που

αγωνίζεται άοκνα, πρωτότυπα και δημιουργικά —με ίδιους πόρους και εξωστρέφεια—

για τα άτομα με αυτισμό. Μια ακόμη μικρή κατάκτηση προστίθεται στους καθημερινούς

αγώνες, μέσα και από αυτή τη συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο της AUTISM-EUROPE στο Δουβλίνο