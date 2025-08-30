Δήμος Ηρακλείου:Ξεκίνησε ο καλλωπισμός και η συντήρηση των χώρων πρασίνου σε όλα τα σχολεία

Στόχος της Υπηρεσίας Πρασίνου η αναβάθμιση των σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Ξεκίνησε από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου η διαδικασία καθαρισμού, καλλωπισμού και συντήρησης των χώρων πρασίνου στα σχολεία του Δήμου ώστε πριν το πρώτο κουδούνι της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όπως δήλωσε ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης «Με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Τμήμα Πρασίνου στην αρχή της εβδομάδας, ξεκίνησαν καθημερινά οι εργασίες καλλωπισμού και περιποίησης του πρασίνου στους αύλειους χώρους των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς έτσι ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του Δήμου μας να ξεκινήσουν τη νέα τους αυτή χρονιά σε ευχάριστο περιβάλλον με περιποιημένους χώρους πρασίνου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης πρασίνου σε αρκετές σχολικές μονάδες μεταξύ των οποίων, το 4ο Γυμνάσιο, το 13ο Δημοτικό, το Καπετανάκειο, το 4ο και 50ο Δημοτικό και τα σχολικά συγκροτήματα στην Φιλιππουπόλεως και Κανάρη. Οι εργασίες θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς μέχρι την κάλυψη των σχετικών αναγκών σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα.