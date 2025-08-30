Σπήλι Ρεθύμνου:“Να κρατήσουμε τη Βίγλα του Καπετάν Σφακιανού αναμμένη”

Εντυπωσιακή η εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Γιώργη Αρετάκη στο Σπήλι Ρεθύμνου

Ο “Καπετάν Σφακιανός”….επέστρεψε, συμβολικά, για δεύτερη φορά στη γενέθλια γη του, στο Σπήλι Ρεθύμνου. Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Σάββατο 23 Αυγούστου η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου “ξύπνησαν” μνήμες και “γεννήθηκαν” εικόνες από τα έργα και τις ημέρες του Γιώργη Αρετάκη.

Από το Μικρασιατικό Μέτωπο ως την Αντίσταση κατά των Γερμανών ναζί και τον μετέπειτα εμφύλιο σπαραγμό, η υπεράσπιση ιδανικών είναι μια μάχη διαρκής η οποία, περνώντας στην αιωνιότητα, “φωτίζει” σκοτεινά σημεία των εποχών που διέτρεξαν και στιγμάτισαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα.

Στο προσκλητήριο “αναζωπύρωσης” υπέρτατων αξιών, όπως είναι η ελευθερία και η συντροφικότητα ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου, γεμίζοντας τον τόπο της εκδήλωσης, που δεν ήταν τυχαίος: είχε μια συμβολική βαρύτητα όμοια με την κρητική καταγωγή του τιμώμενου ήρωα.

Στην αυλή του δημοτικού σχολείου, όπου ο ίδιος ο “Πολέμαρχος της Βίγλας” φοίτησε στα πρώτα του χρόνια το 1900, κρατήθηκε “ζωντανή” η φλόγα της αυτοθυσίας και της ιδεολογικής καθαρότητας. Η ανιδιοτελής αφοσίωση στα κελεύσματα της πατρίδας, στα σημεία και τις προκλήσεις των εκάστοτε καιρών, προϋποθέτει μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με το ένδοξο παρελθόν.

“Μια αυθεντική επαναστατική προσωπικότητα”

Για τον “Καπετάν Σφακιανό” και την παρακαταθήκη του μίλησε με τηλεφωνική του παρέμβαση ο ιστορικός και επισκέπτης καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιου Ρέγκενσμπουργκ της Γερμανίας Ιάσονας Χανδρινός: “Το ημερολόγιο του Γιώργου Αρετάκη (Σφακιανού) που διέσωσε και φέρνει στο φως ο Μανόλης Παντινάκης είναι μια πηγή που έρχεται να προστεθεί επάξια στη βιβλιογραφία του Εμφυλίου και δη στη συλλογή των μαρτυριών που διαθέτουμε για τον αγώνα του ΔΣΕ.

Ο «πολέμαρχος της Βίγλας», όπως σωστά τον κατονομάζει ο συγγραφέας, υπήρξε μια αυθεντική επαναστατική προσωπικότητα της εποχής του, καλουπωμένη μέσα από τις εμπειρίες μιας ζωής ζυμωμένης με τον πόλεμο και τους εθνικούς αγώνες, φορέας της βαριάς κληρονομιάς που έριχνε στους ώμους του η κρητική του καταγωγή. Ένας άνθρωπος που συνομιλούσε με πολλές εποχές και που βάδισε μόνος και αγέρωχος προς το μοναχικό του τέλος”.

“Να αντισταθούμε απέναντι στη φρίκη που απλώνεται στην Παλαιστίνη”

Σύντομη σε διάρκεια, πλην όμως με ουσιαστικό περιεχόμενο, ήταν η ομιλία του ιδρυτή και ντράμερ του δημοφιλούς ροκ συγκροτήματος Magic De Spell Θοδωρή Βλαχάκη, συγχωριανού του καπετάν Σφακιανού.

“Σήμερα ο εχθρός έχει αλλάξει ρούχα. Δεν μυρίζει μπαρούτι. Μυρίζει αδιαφορία, ψέμα και βόλεμα” υποστήριξε ο δημοφιλής καλλιτέχνης. “Κι αν συνεχίζαμε να ρωτάμε τι είναι πατριωτισμός σήμερα ίσως μας έγνεφε ο καπετάν Σφακιανός να δούμε τη μεγάλη εικόνα, τη μεγάλη μας πατρίδα που είναι ολόκληρος ο πλανήτης, να πονέσουμε και να αντισταθούμε απέναντι στη φρίκη που απλώνεται σήμερα στην Παλαιστίνη. Γιατί ένας τόπος δεν θέλει μονάχα ήρωες που να πεθαίνουν για αυτόν. Έχει ανάγκη από ανθρώπους που να ζουν για να τον κρατήσουν ζωντανό. Αυτό είναι το καθήκον μας για το αύριο που θα έρθει και θα μας ρωτήσει “εσείς τι κάνατε τελικά;”

Την όμορφη βραδιά συντόνισε η δημοσιογράφος Ελίνα Φαρσάρη. Την Ένωση Συντακτών εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Αντώνης Παπουτσάκης και το μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου Τύπου Ειρήνη Τσάκα, ενώ τον Δήμο Αγίου Βασιλείου η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ευαγγελία Γλαμπεδάκη.

Το έργο του Μανόλη Παντινάκη εξήρε ο Αντώνης Παπουτσάκης, λέγοντας τον συνάδελφό του: “Δεν είναι μόνο ο συνειδητός και έγκριτος δημοσιογράφος, αλλά και ιστορικός συγγραφέας, που μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει δεκαπέντε βιβλία, δεκαπέντε παράσημα στην πλουμιστή στολή του, γιατί είναι ακούραστος και κάνει δουλειά επίμονου μυρμηγκιού και τρυπώνει για να αναδείξει πρόσωπα, χαρακτήρες, ιστορίες που κρατούν το ενδιαφέρον”.

Οι αξίες γίνονται σημαίες… υπεράσπισης!

Χαιρετισμούς απέστειλαν ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Χνάρης, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, η δημοσιογράφος και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ Νέλλη Κατσαμά και η Νικολέττα (Λίτσα) Βοζίκη – Ρουμπάνη, πρωτανιψιά του Γιώργη Αρετάκη.

“Ο καπετάν Σφακιανός κάνει περήφανους όχι μόνο τους συγχωριανούς του, αλλά και όλους τους Έλληνες, για τη μοναδική του προσφορά, τη λεβεντιά του και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά” υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Χνάρης.

“Ο σύντροφος μας δεν ήταν ένας περαστικός ·ήταν ο επαναστάτης, ο πατριώτης, που στο κάλεσμα της αντίστασης ενάντια στους κατακτητές από το ΕΑΜ, εντάχθηκε αμέσως στις γραμμές του με το ψευδώνυμα Σφακιανός και ξεχώρισε για το θάρρος του, την ηγετική του προσωπικότητα” είπε για τον Γιώργη Αρετάκη ο κ. Πελετίδης.

“Ο Σφακιανός, σε ευθεία γραμμή με τους ήρωες του 21, ο ισάξιος συναγωνιστής του Άρη Βελουχιώτη δεν ανήκει μόνο στο Σπήλι ·ανήκει σε όλη την Κρήτη, και την Πελοπόννησο και την χώρα ολόκληρη, σε όλους όσοι πιστεύουν στην ανυπότακτη ψυχή αυτού του τόπου. Ανήκει στο παρόν μας και στο μέλλον μας, ως ζωντανή υπενθύμιση ότι οι αξίες δεν παραδίδονται, αλλά γίνονται σημαίες για να τις υπερασπιζόμαστε” παρατήρησε η Νέλλη Κατσαμά.

“Ας κρατήσουμε τη Βίγλα του Σφακιανού αναμμένη, για να μη χαθεί το φως του μέσα στην αντάρα του δυστοπικού μας κόσμου. Κι ας δώσουμε μια υπόσχεση: η Βίγλα του Σφακιανού θα στέκει πάντα ψηλά. Όσο κι αν σκοτεινιάζει ο κόσμος, εμείς θα κρατούμε τη φωτιά του αναμμένη” προέτρεψε κλείνοντας.

“Στους Έλληνες πρέπει η Ελευθερία, αλλά και ζωή με αξιοπρέπεια και ομόνοια να έχουν, σαν απόγονοι τόσων αγωνιστών, όπως ο Γιώργης Αρετάκης και τόσοι άλλοι” τόνισε η κα Βοζίκη, συγχαίροντας και ευχαριστώντας τους “τον δημοσιογράφο – συγγραφέα Μανόλη Παντινάκη και όλη την ομάδα του, για την άοκνη έρευνα και την καταγραφή γεγονότων που αφορούν τη ζωή και τη δράση του θείου μου, Καπετάν – Σφακιανού”.

Προβολή ντοκιμαντέρ

Ακολούθησε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο καπετάν Σφακιανός γύρισε στο χωριό του», διάρκειας 24 λεπτών, έρευνας και παραγωγής του Μανόλη Παντινάκη, σκηνοθεσίας Κώστα Δημάκη και αφήγησης κειμένων Ελίνας Φαρσάρη με βιντεοσκοπημένες δηλώσεις για τον Κρητικό καπετάνιο του Δημήτρη Παπαχρήστου δημοσιογράφου, αγωνιστή στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, εκφωνητή του ομώνυμου ραδιοφωνικού σταθμού, του σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη, του δημοσιογράφου Γιώργου Φιλιππάκη με πρωταγωνιστικό ρόλο στον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και του ιστορικού Ιάσονα Χανδρινού.