Χανιά:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη, προχθές (28.08.2025) στα Χανιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Χανίων, 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία που χρησιμοποιεί ο ημεδαπός για την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών (καβαντζα), κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 57,9 γραμμάρια κάνναβης το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητρες.

Επίσης κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσα για την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.