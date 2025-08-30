ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Όχημα έπεσε σε γκρεμό στο Ηράκλειο – Χωρίς τις αισθήσεις του ο ηλικιωμένος Τροχαίο δυστύχημα με εγκλωβισμό οδηγού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σταυρακιανή καμάρα, κοντά στο δρόμο προς Δαφνές, έξω από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive όλα συνέβησαν περίπου στη 1:00 το μεσημέρι όταν -υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε σε γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με 8 υπαλλήλους καθώς και άνδρες της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με νεότερες πηγές ενημέρωσης ο 85χρονος Έλληνας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο.https://www.cretalive.gr/

