Όχημα έπεσε σε γκρεμό στο Ηράκλειο – Χωρίς τις αισθήσεις του ο ηλικιωμένος Τροχαίο δυστύχημα με εγκλωβισμό οδηγού

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σταυρακιανή καμάρα, κοντά στο δρόμο προς Δαφνές, έξω από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive όλα συνέβησαν περίπου στη 1:00 το μεσημέρι όταν -υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε σε γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με 8 υπαλλήλους καθώς και άνδρες της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με νεότερες πηγές ενημέρωσης ο 85χρονος Έλληνας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο.