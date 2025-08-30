Ξενοδοχεία: Νέα επένδυση 74,3 εκατ. ευρώ για 5άστερο τον Άγιο Νικόλαο

Το έργο που προστίθεται στα πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής υλοποιείται από την εταιρεία «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.»

Μία νέα πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 159 δωματίων και 374 κλινών, πρόκειται να δημιουργηθεί στην περιοχή «Αριγανιές – Κατσελιός – Λίμνη – Αμπέλι – Κήπος» της Δημοτικής Κοινότητας Βρουχά, στη Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, στον νομό Λασιθίου.

Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Ζαχαρία Λενακάκη.

Η εταιρεία αποφάσισε εκτός από την δραστηριότητα της στην κατασκευή τούβλων να επεκταθεί και στον ξενοδοχειακό τομέα και να κατασκευάσει η ίδια ξενοδοχειακή μονάδα 5* στο ακίνητο της εταιρείας στην Πλάκα Αγ. Νικολάου στο Λασίθι.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74.350.000 ευρώ, ενώ περίπου 14.952.907 ευρώ αφορούν «πράσινες δαπάνες», επενδύσεις που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και συνάδουν με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Οι «πράσινες» επενδύσεις περιλαμβάνουν, συστήματα ορθής διαχείρισης αποβλήτων, εγκαταστάσεις γεωτρήσεων και αφαλάτωσης, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), διαχείριση ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) κατά την κατασκευή.

Η ΜΠΕ τονίζει ότι η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, χάρη στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε όλες τις φάσεις του έργου.

Η χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα προέλθει από τραπεζικό δανεισμό, ίδια κεφάλαια της εταιρείας και κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την εθνική στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη έκταση 71.265,83 τ.μ. (ή 71.027,61 τ.μ. χωρίς τη ζώνη παραλίας) στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Η έκταση προέκυψε από την πολεοδομική ενοποίηση τριών ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4688/2020, και βρίσκεται εντός της περιοχής Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Αγίου Νικολάου, με την υπ’ αριθ. 6620/11-10-10 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης.

Και τα τρία ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί ως μη δασικού χαρακτήρα και βρίσκονται εκτός καθορισμένων αρχαιολογικών χώρων, εξασφαλίζοντας ότι δεν παραβιάζονται περιβαλλοντικοί ή πολιτιστικοί περιορισμοί.

Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από 31 κτίρια διαφόρων τύπων δωματίων εμδαδού από 44 έως 89 τ.μ. με υπόγειους βοηθητικούς χώρους και Η/Μ εγκαταστάσεις, ένα κεντρικό κτίριο με reception, lobby, μπαρ, κατάστημα, γραφεία και αίθουσα συνεδριάσεων, ένα κλειστό κολυμβητήριο με γυμναστήριο, χώρους ευεξίας και κομμωτήριο, ένα κεντρικό εστιατόριο με κεντρική κουζίνα και ένα ανεξάρτητο pool bar, και ένα δεύτερο εστιατόριο a la carte, καθώς και μπαρ παραλίας.

Τα κτίρια δωματίων και το δεύτερο εστιατόριο θα είναι υπόσκαφα, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον, ενώ το κεντρικό κτίριο θα έχει τέσσερα επίπεδα, με το τελευταίο υπόσκαφο και διαμορφωμένο με σύγχρονες αρχιτεκτονικές λύσεις.

Η νέα ξενοδοχειακή μονάδα τονίζεται στη μελέτη, στοχεύει να προσελκύσει τουρίστες υψηλών απαιτήσεων, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες φιλοξενίας και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης. Παράλληλα, η λειτουργία της μονάδας αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας τα έσοδα για την τοπική κοινωνία.

Η εταιρεία έχει δεσμευθεί για λειτουργία με βιώσιμες πρακτικές, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εντάσσοντας το ξενοδοχείο στη νέα εποχή της «πράσινης φιλοξενίας».