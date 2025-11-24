ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Συναγερμός στην Κρήτη: Απατεώνες παριστάνουν λογιστές και στοχοποιούν επαγγελματίες

Από: ΠΚ team

Συναγερμός έχει σημάνει στον Άγιο Νικόλαο, καθώς επιτήδειοι καλούν καταστηματάρχες παριστάνοντας ότι τηλεφωνούν από λογιστήριο και ισχυρίζονται ότι δήθεν κατατέθηκε επιδότηση στους λογαριασμούς τους.

Ανησυχία προκαλεί στον Άγιο Νικόλαο η εμφάνιση νέων περιστατικών τηλεφωνικής απάτης, με στόχο επαγγελματίες της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του anatolh.com, άγνωστοι δράστες επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας προσχηματικές δικαιολογίες που παρουσιάζονται ως επίσημες.

Όπως αναφέρουν επιχειρηματίες που δέχθηκαν τις ύποπτες κλήσεις, οι επιτήδειοι παρουσιάζονται ως υπάλληλοι «λογιστηρίου» και ενημερώνουν ότι δήθεν έχει ήδη πιστωθεί στον λογαριασμό τους κάποιο ποσό από επιδότηση. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των συνομιλητών τους, πριν περάσουν στο επόμενο στάδιο.

Όταν οι επαγγελματίες αντιλαμβάνονται ότι καμία κατάθεση δεν έχει πραγματοποιηθεί, οι δράστες επανέρχονται ζητώντας ευαίσθητα στοιχεία, με το πρόσχημα ότι χρειάζονται τα δεδομένα για να «ολοκληρωθεί η διαδικασία». Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν παραπέμπει σε γνωστές μορφές ηλεκτρονικής απάτης, που τον τελευταίο καιρό εμφανίζονται με διαφορετικές παραλλαγές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών και των επαγγελματιών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ξεκάθαρη προσπάθεια εξαπάτησης. Συνιστάται να μην δίνονται προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε καμία περίπτωση μέσω τηλεφώνου και να αναφέρονται άμεσα τέτοιου είδους περιστατικά.

*με πληροφορίες από https://www.anatolh.com/

