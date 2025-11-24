ΑΓΡΟΤΙΚΑΚΡΗΤΗ

Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης καθορίζουν τα επόμενα βήματα τους: Παγκρήτια συνέλευση την Τετάρτη στο Ηράκλειο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κάλεσμα προς όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης να συμμετάσχουν ενεργά.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου καλεί όλους τους κτηνοτρόφους και τους εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης να συμμετάσχουν στη παγκρήτια γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 20:00, στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Ηρακλείου.

Η παρουσία όλων κρίνεται σημαντική, καθώς θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα του κλάδου και οι μορφές των πιθανών κινητοποιήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Προς όλους τους κτηνοτρόφους και όλον τον πρωτογενή τομέα του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης.

Την Τετάρτη 26.11.25 κάνουμε Παγκρήτια Γενική Συνέλευση στην Ένωση Ηρακλείου, στις 8:00 μ.μ.

Σας περιμένουμε όλους, για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, πότε και ποιας μορφής θα είναι ο γενικός ξεσηκωμός.

Μην λείψει κανείς!

Δεν θα αφήσουμε να διαλυθεί η επαρχία, να φύγουν τα παιδιά μας από την ύπαιθρο.

Είναι ζήτημα εθνικής σημασίας – η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυση του πρωτογενούς κλάδου ξεκίνησε…

Όλοι μαζί, κανείς μόνος…!!!».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Δύο σπουδαίες δωρεές από το Δίκτυο Παρέμβασης...

0
Έμπρακτη στήριξη στους μικρούς ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό...

«ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Κλείνοντας τον κύκλο»

0
Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί...

ΠΚ team
ΠΚ team
