Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης καθορίζουν τα επόμενα βήματα τους: Παγκρήτια συνέλευση την Τετάρτη στο Ηράκλειο

Κάλεσμα προς όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης να συμμετάσχουν ενεργά.
Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου καλεί όλους τους κτηνοτρόφους και τους εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης να συμμετάσχουν στη παγκρήτια γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 20:00, στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Ηρακλείου.
Η παρουσία όλων κρίνεται σημαντική, καθώς θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα του κλάδου και οι μορφές των πιθανών κινητοποιήσεων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Προς όλους τους κτηνοτρόφους και όλον τον πρωτογενή τομέα του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης.
Την Τετάρτη 26.11.25 κάνουμε Παγκρήτια Γενική Συνέλευση στην Ένωση Ηρακλείου, στις 8:00 μ.μ.
Σας περιμένουμε όλους, για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, πότε και ποιας μορφής θα είναι ο γενικός ξεσηκωμός.
Μην λείψει κανείς!
Δεν θα αφήσουμε να διαλυθεί η επαρχία, να φύγουν τα παιδιά μας από την ύπαιθρο.
Είναι ζήτημα εθνικής σημασίας – η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυση του πρωτογενούς κλάδου ξεκίνησε…
Όλοι μαζί, κανείς μόνος…!!!».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ