«ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Κλείνοντας τον κύκλο»

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στην τελευταία διάλεξη του 2025 της αρχαιολογικής περιοδικής έκθεσης ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης.
Ομιλήτρια θα είναι η Ειρήνη Γαλλή, Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.
Από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025, κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι ερευνητές παρουσίασαν νέες προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα για τις πόλεις της Αρχαϊκής Κρήτης.
Μέσα από πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα, νέες διεπιστημονικές αναλύσεις, αλλά και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, παρουσιάστηκε μια Κρήτη δραστήρια, πολυκεντρική και πολιτικά δημιουργική, σε αντίθεση με παλαιότερες αντιλήψεις περί στασιμότητας. Οι διαλέξεις συνέδεσαν την αιχμή της επιστημονικής έρευνας με τον ανοιχτό διάλογο, προσφέροντας μια πολυφωνική και δυναμική ανάγνωση της εποχής.
Η παρουσίαση αυτή αποτελεί έναν μικρό επίλογο στον κύκλο των δεκαέξι επιστημονικών διαλέξεων που σχεδιάστηκε για να συνοδεύσει την περιοδική έκθεση του Μουσείου και να αναδείξει την Αρχαϊκή Κρήτη ως δυναμικό πεδίο αρχαιολογικής, ιστορικής και κοινωνικής διερεύνησης, που εξακολουθεί να εμπλουτίζεται από συνεχή ανασκαφική και επιστημονική δραστηριότητα.
Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Ώρα: 18:00
Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Αίθουσα Διαλέξεων
Είσοδος ελεύθερη
Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού του Μουσείου στο YouTube.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ