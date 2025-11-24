ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δύο σπουδαίες δωρεές από το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης στο ΠΑΓΝΗ

Έμπρακτη στήριξη στους μικρούς ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό του ΠΑΓΝΗ.

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία αλληλεγγύης από το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης πραγματοποιήθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου τα μέλη του παρέδωσαν δύο σημαντικές δωρεές, συμβάλλοντας στην υποστήριξη τόσο των μικρών ασθενών όσο και του ιατρικού προσωπικού.

Με σεβασμό στη μνήμη και αίσθημα προσφοράς, οι γυναίκες του Δικτύου συνεχίζουν να στηρίζουν κρίσιμες δομές υγείας, αποδεικνύοντας με έμπρακτο τρόπο τη δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Οι δωρεές πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, με τις διοικήσεις των κλινικών να εκφράζουν θερμές ευχαριστίες για τη σημαντική συμβολή τους.

 

Η ανακοίνωση

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, παρέδωσαν την Παρασκευή 14.11.25 δύο δωρεές στο ΠΑΓΝΗ όπως αναφέρεται παρακάτω.

Α)Δωρεά ροζ και σιέλ κουβερτών στην ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, δωρεά τού μέλους του Δικτύου Αρετής Σμπώκου είς μνήμην του κουνιάδου της Γιάννη Σμπώκου -ξενοδόχου για τις ανάγκες των νοσηλευομένων παιδιών. Η Δ/ντρια της κλινικής Παιδοαιματολόγος κα.Στειακάκη ευχαρίστησε τα μέλη του τού Δικτύου για το ενδιαφέρον τους, είχε προηγηθεί και άλλη δωρεά στην εν λόγω Κλινική.

Β) Τρείς Καρέκλες γραφείου στην ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, δωρεά των μελών μας Ματίνας Κυπριωτάκη και Κατερίνας Νοικοκυράκη, είς μνήμην του γαμπρού τους Μιχάλη Κριτσωτάκη, Εμπόρου, για τις ανάγκες του ιατρικού προσωπικού Η Αιματολόγος κα Ψιλάκη Μαρία ευχαρίστησε για την δωρεά.

Η πρόεδρος Σκεύω Μπιζιώτη διαβεβαίωσε, ότι το Δίκτυο θα συνεχίσει με την ίδια διάθεση το κοινωνικό του έργο».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Νέος γύρος κινητοποιήσεων: Αγρότες με τρακτέρ σε...

0
Από τις 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου οι αγρότες...

Μερομήνια Δεκεμβρίου: Τι "βλέπουν" για τον φετινό...

0
Τα μερομήνια του Δεκεμβρίου δίνουν τα πρώτα «σήματα» για...

