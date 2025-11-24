Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 55χρονος για τη φονική πυρκαγιά με νεκρούς μητέρα και αδελφό – Αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Προηγούμενο Άρθρο
Επόμενο Άρθρο
Νέος γύρος κινητοποιήσεων: Αγρότες με τρακτέρ σε...
Από τις 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου οι αγρότες...
Μερομήνια Δεκεμβρίου: Τι “βλέπουν” για τον φετινό...
Τα μερομήνια του Δεκεμβρίου δίνουν τα πρώτα «σήματα» για...
Συνάντηση Γκιλφόιλ – Γεωργιάδη: Αμερικανική τεχνολογία αιχμής θα στηρίξει τις παροχές του ΕΣΥ
Η πρέσβης των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η συνεργασία του...
Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου
Η νέα επιδείνωση που θα παρουσιάσει από την Τρίτη...
