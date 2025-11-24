Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 55χρονος για τη φονική πυρκαγιά με νεκρούς μητέρα και αδελφό – Αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 55χρονος οδηγείται στη φυλακή, ενώ η υπεράσπιση θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 55χρονος που κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία και τον εμπρησμό στη φονική πυρκαγιά του Μασταμπά, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο η ηλικιωμένη μητέρα του και ο κατάκοιτος αδερφός του. Η απόφαση ελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, μετά την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνήγορός του, Αλεξάνδρα Σπανάκη, αναμένεται να καταθέσει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ώστε να διερευνηθεί η ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και ψυχολογικής ισορροπίας μετά το περιστατικό, όπως γράφει το Ekriti.gr. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, στο διαμέρισμα όπου ζούσε η οικογένεια. Ο 55χρονος, που επί 13 χρόνια είχε αναλάβει τη φροντίδα της μητέρας και του κατάκοιτου αδερφού του, επιχείρησε να ξεφύγει από τη φωτιά πηδώντας από το μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Κατά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν απανθρακωμένα τα δύο θύματα. Ο αδερφός του φερόμενου ως δράστη βρέθηκε με νάιλον σακούλα στο κεφάλι, ενώ λίγο πιο πέρα εντοπίστηκε η άτυχη μητέρα. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.