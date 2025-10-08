Συνάντηση Αλ. Μαρκογιαννάκη με Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Δένδια

Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια επισκέφθηκε χθες ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, προκειμένου να του θέσει ζητήματα που αφορούν την περιοχή των Χανίων και να ενημερωθεί για συνολικότερα ζητήματα του Υπουργείου.

Σε σχέση με το νέο σχέδιο νόμου και τα όσα προβλέπει, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι αποτελεί τομή για τη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, διαμορφώνει το απαιτούμενο δομικό και λειτουργικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν επιτυχώς στο νέο περιβάλλον απειλών, διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης επισήμανε ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί απαιτούν δραστικές αλλαγές και το σχέδιο νόμου συνιστά πραγματικά μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή και αποτελεί μια κομβική μεταρρύθμιση μετά από δεκαετίες στασιμότητας.

Σε αυτό το σημείο ο βουλευτής Χανίων σημείωσε ότι η επιχειρησιακή αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να συμβαδίζει με την επαγγελματική αναβάθμιση αξιωματικών και υπαξιωματικών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μισθολογικές και βαθμολογικές εξελίξεις, με τον κ. Υπουργό να διαβεβαιώνει ότι αυτό βρίσκεται στην καρδιά των δράσεων του Υπουργείου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και σε ό,τι αφορά τοπικά θέματα, ο κ. Μαρκογιαννάκης επισήμανε στον κ. Υπουργό την ανάγκη ενίσχυσης συνολικά του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στο θέμα του θαλάμου αποσυμπίεσης ο οποίος συνιστά κρίσιμη υποδομή.

Επιπρόσθετα ο βουλευτής Χανίων έθεσε και ζήτημα απόκτησης αξονικού τομογράφου από το ΝΝΚ, ενώ σε σχέση με λοιπές τοπικές υπηρεσίες έθεσε επιπλέον και το ζήτημα του στρατοδικείου Κρήτης.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης τόνισε ακόμα στον κ. Υπουργό ότι ειδικά για τα στελέχη που υπηρετούν στην Κρήτη το στεγαστικό είναι ιδιαίτερα οξύ και η λύση θα πρέπει να δοθεί μέσα από την ανάπτυξη στεγαστικών προγραμμάτων.

Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι η Σούδα και συνολικά η Κρήτη αναβαθμίζεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου και ως εκ τούτου η ενίσχυσή της σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό είναι δεδομένη και για το Ναυτικό Νοσοκομείο ενώ το Υπουργείο θα εξετάσει θετικά τα όσα επιπλέον ετέθησαν.