Συνάντηση Αλ. Μαρκογιαννάκη με Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Δένδια

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια επισκέφθηκε χθες ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, προκειμένου να του θέσει ζητήματα που αφορούν την περιοχή των Χανίων και να ενημερωθεί για συνολικότερα ζητήματα του Υπουργείου.

Σε σχέση με το νέο σχέδιο νόμου και τα όσα προβλέπει, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι αποτελεί τομή για τη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, διαμορφώνει το απαιτούμενο δομικό και λειτουργικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν επιτυχώς στο νέο περιβάλλον απειλών, διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης επισήμανε ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί απαιτούν δραστικές αλλαγές και το σχέδιο νόμου συνιστά πραγματικά μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή και αποτελεί μια κομβική μεταρρύθμιση μετά από δεκαετίες στασιμότητας.

Σε αυτό το σημείο ο βουλευτής Χανίων σημείωσε ότι η επιχειρησιακή αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να συμβαδίζει με την επαγγελματική αναβάθμιση αξιωματικών και υπαξιωματικών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μισθολογικές και βαθμολογικές εξελίξεις, με τον κ. Υπουργό να διαβεβαιώνει ότι αυτό βρίσκεται στην καρδιά των δράσεων του Υπουργείου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και σε ό,τι αφορά τοπικά θέματα, ο κ. Μαρκογιαννάκης επισήμανε στον κ. Υπουργό την ανάγκη ενίσχυσης συνολικά του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στο θέμα του θαλάμου αποσυμπίεσης ο οποίος συνιστά κρίσιμη υποδομή.

Επιπρόσθετα ο βουλευτής Χανίων έθεσε και ζήτημα απόκτησης αξονικού τομογράφου από το ΝΝΚ, ενώ σε σχέση με λοιπές τοπικές υπηρεσίες έθεσε επιπλέον και το ζήτημα του στρατοδικείου Κρήτης.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης τόνισε ακόμα στον κ. Υπουργό ότι ειδικά για τα στελέχη που υπηρετούν στην Κρήτη το στεγαστικό είναι ιδιαίτερα οξύ και η λύση θα πρέπει να δοθεί μέσα από την ανάπτυξη στεγαστικών προγραμμάτων.

Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι η Σούδα και συνολικά η Κρήτη αναβαθμίζεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου και ως εκ τούτου η ενίσχυσή της σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό είναι δεδομένη και για το Ναυτικό Νοσοκομείο ενώ το Υπουργείο θα εξετάσει θετικά τα όσα επιπλέον ετέθησαν.

Αλέξης Τσίπρας: Όλο το παρασκήνιο της παραίτησής...

Μισή ώρα πριν κάνει την ανάρτηση του στα social...

Ο Μακρόν ποντάρει ξανά στον Λεκορνί –...

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη...

Αλέξης Τσίπρας: Όλο το παρασκήνιο της παραίτησής...

Μισή ώρα πριν κάνει την ανάρτηση του στα social...

Ο Μακρόν ποντάρει ξανά στον Λεκορνί –...

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη...
Αλέξης Τσίπρας: Όλο το παρασκήνιο της παραίτησής του από βουλευτής – Αρχές του 2026 το νέο κόμμα
Δήμος Ηρακλείου και Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί για την ανάπτυξη τοπικού Σχεδίου Βιώσιμης Θέρμανσης και Ψύξης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ηράκλειο στους πρώτους 20 Δήμους της πρακτικής εφαρμογής Ο...

Αναγόρευση του Michael P. Czech σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Καθηγητής Μοριακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Chan του...

ΚΚΕ:Πολιτική Εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής με θέμα «Οι συνέπειες από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στον καπιταλισμό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ διοργανώνει Πολιτική Εκδήλωση...

Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χτες ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης...

