Συνάντηση φορέων στην Π.Ε Ρεθύμνης για τον απολογισμό του έργου μεταφοράς μαθητών για το Σχολικό Έτος 2025-2026 και Σχεδιασμός – Πρόβλεψη Περιόδου 2026-2027

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, συνάντηση των φορέων, που συμμετέχουν στο έργο της μεταφοράς μαθητών με θέμα: «Απολογισμός Έργου Περιόδου 2025-2026 & Σχεδιασμός – Πρόβλεψη Περιόδου 2026-2027».

Στο ξεκίνημα της συνάντησης η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, αναφέροντας ότι το έργο της μεταφοράς μαθητών συστηματική συνεργασία όλων των φορέων.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να αξιολογηθούν τα πεπραγμένα της περιόδου 2025-2026, αναδεικνύοντας, τα προβλήματα, τις προκλήσεις και να τεθούν οι βάσεις για το σχεδιασμό βάσει των προβλέψεων της περιόδου 2026-2027. Παρουσιάστηκαν τα στοιχεία του έργου μεταφοράς για το έτος 2025-2026 καθώς και η πρόβλεψη για το έτος 2026-2027,

την παρακολούθηση της σύμβασης και τη συνεργασία που έχει καλλιεργηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Επιπρόσθετα ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προβλήματα που προέκυψαν και στις απαντήσεις και στις λύσεις που δόθηκαν ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα την επόμενη χρονιά.

Στη συνάντηση τονίστηκε ο ιδιαίτερος ρόλος των σχολικών ομάδων στην ορθή εκτέλεση και παρακολούθηση του έργου, αφού οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων βεβαιώνουν τόσο την ορθή εκτέλεση των δρομολογίων όσο και τους δικαιούχους των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων.

Τέλος, ακολούθησε συζήτηση για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου τη νέα σχολική χρονιά ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα που λόγω του δυναμικού και ιδιαίτερου χαρακτήρα του έργου πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά ακολουθώντας τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας των δαπανών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά της Α’/ βάθμιας εκπαίδευσης ο Δ/ντής κ. Λάμπρος Καρβούνης και η κα Τζεδάκη Ευφροσύνη. Από την πλευρά της Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, ο Δ/ντής κ. Παναγιώτης Αντωνιάδης και ο κ. Νικόλαος Γουνάκης. Το ΚΤΕΛ Ρεθύμνου-Χανίων ως ανάδοχος του έργου μεταφοράς μαθητών εκπροσωπήθηκε από το Δ/ντή κ. Μοσχάκη Ηλία, το νομικό σύμβουλο κ. Δασκαλάκη Βασίλειο και την κα Μαθιουδάκη Στέλλα υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης και στελέχη της Π.Ε. Ρεθύμνης, ο κ. Αντωνογιαννάκης Ιωάννης, προιστ. Τμήματος Επαγγέλματος, ο Δ/ντής Διοικητικού – Οικονομικού κ. Ηλίας Κυριακόπουλος και από το τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης η κα Τσεκούρα Δήμητρα και ο κ.. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος.

Να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανταποκρίθηκαν θετικά σε αιτήματα της Α’ Βάθμιας για τη μεταφορά των μαθητών για το αντικείμενο της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στη δωρεάν μεταφορά μαθητών ΕΠΑΛ στα Χανιά για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου έχουν ήδη αποστείλει στον ανάδοχο τα στοιχεία πρόβλεψης τόσο για την Α΄/βάθμια όσο και για την Β’ βάθμια Εκπαίδευση, όπως απεστάλησαν από τις αντίστοιχες Δ/νσεις.