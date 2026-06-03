Ρέθυμνο: Παραιτήθηκε ο Αντιδήμαρχος Μυλοποτάμου που κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων

Δεκτή έγινε η παραίτηση του Αντιδημάρχου Μυλοποτάμου που το όνομα του φέρεται εμπλεκόμενο σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Μυλοποτάμου, στην οποία τονίζονται τα εξής:

“Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος έκανε δεκτή χθες, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, την παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Μιχόπουλου του Διονυσίου, η οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με υπό διερεύνηση υπόθεση, στο πλαίσιο της οποίας έγινε δημόσια αναφορά στο όνομά του.

Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα με θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό προς το έργο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και να αποδώσει, εφόσον προκύψουν, τις προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες”.