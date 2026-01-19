Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινού Με επίκεντρο τη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης για την λειψυδρία

Με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό συναντήθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και η χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η σημασία της σύγκλισης απόψεων και της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αλέξης Καλοκαιρινός αντάλλαξαν προτάσεις και σκέψεις, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και τη διασφάλιση της επάρκειας του νερού μέσα από έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον συντονιστικό ρόλο που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος για όλους τους Δήμους και τους εμπλεκόμενους φορείς του νησιού. Η προσέγγιση αυτή, που βασίζεται στη διαβούλευση και στη συστηματική δουλειά, στοχεύει στην υιοθέτηση λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Κλείνοντας τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για μια διαρκή και ειλικρινή επικοινωνία, η οποία αποτελεί το θεμέλιο για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Όπως τονίστηκε, η αντιμετώπιση της λειψυδρίας απαιτεί ενότητα, συλλογικότητα και μια συγκροτημένη πολιτική που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.