ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για τα κρίσιμα ζητήματα της ελαιοκαλλιέργειας στον Δήμο Βιάννου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ελαιοκαλλιέργεια στον Δήμο Βιάννου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, στην Περιφέρεια Κρήτης, έπειτα από σχετικό αίτημα της δημοτικής αρχής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου στην ΠΕ ΗρακλείουΠρίαμος Ιερωνυμάκης και ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Κώστας Φωτάκης.

Από την πλευρά του Δήμου και των τοπικών φορέων, το «παρών» έδωσαν ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών, ελαιουργείων και ομάδων παραγωγών της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι της μελετητικής εταιρείας «Άροση».

Κλιματική αλλαγή και λειψυδρίας
Κύριο αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας στη Βιάννο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ιδιαίτερη έμφαση στο φαινόμενο της λειψυδρίας. Όπως τονίστηκε, η έλλειψη νερού έχει επηρεάσει καθοριστικά την ελαιοπαραγωγή, η οποία παρουσιάζει σημαντική μείωση τη φετινή περίοδο.

Κόστος παραγωγής και εγκατάλειψη της υπαίθρου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο αυξημένο κόστος παραγωγής που επιβαρύνει σημαντικά τους ελαιοπαραγωγούς, καθιστώντας τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους ολοένα και δυσκολότερη. Η συνεχιζόμενη οικονομική πίεση και η έλλειψη βιώσιμου εισοδήματος οδηγούν τους νέους στην απομάκρυνση από τον πρωτογενή τομέα, με άμεσο αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση και την εγκατάλειψη καλλιεργούμενων εκτάσεων στην περιοχή.

Στήριξη και διεκδίκηση από την Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Κρήτης εξέφρασε την έμπρακτη στήριξή της στον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας ότι προωθεί συστηματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί προς τα αρμόδια Υπουργεία. Στόχος παραμένει η διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων και οικονομικών ενισχύσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελαιοκαλλιέργειας και την προστασία του αγροτικού κόσμου της Κρήτης.

Κρήτη, Ρόδο και Κω επιλέγουν οι Γερμανοί...

0
Λόγω των ταξιδιωτικών προειδοποιήσεων που έχει εκδώσει το γερμανικό...

Χανιώτης θα ανέβει στα Ιμαλάια για καλό...

0
Ο Γιάννης Στεφανογιάννης θα επιχειρήσει τη διάσχιση του Νεπάλ...

Κρήτη, Ρόδο και Κω επιλέγουν οι Γερμανοί...

0
Λόγω των ταξιδιωτικών προειδοποιήσεων που έχει εκδώσει το γερμανικό...

Χανιώτης θα ανέβει στα Ιμαλάια για καλό...

0
Ο Γιάννης Στεφανογιάννης θα επιχειρήσει τη διάσχιση του Νεπάλ...
Χανιώτης θα ανέβει στα Ιμαλάια για καλό σκοπό
Κρήτη, Ρόδο και Κω επιλέγουν οι Γερμανοί – Οι ευρωπαϊκοί ταξιδιωτικοί προορισμοί κερδίζουν έδαφος λόγω του αποκλεισμού των περιοχών του Κόλπου
Ανακαλύφθηκε χρυσό μενταγιόν του 9ου αιώνα με την μορφή του Ιωάννη του Βαπτιστή

ΠΚ team ΠΚ team -
Γιατί οι αρχαιολόγοι το χαρακτηρίζουν σπάνιο και μοναδικό. Οι αρχαιολογικοί...

ΕΛΓΑ: Καταβολή αποζημιώσεων ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ για ζημίες του 2025

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν σήμερα, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου. Ο Υπουργός...

Κρήτη, Ρόδο και Κω επιλέγουν οι Γερμανοί – Οι ευρωπαϊκοί ταξιδιωτικοί προορισμοί κερδίζουν έδαφος λόγω του αποκλεισμού των περιοχών του Κόλπου

ΠΚ team ΠΚ team -
Λόγω των ταξιδιωτικών προειδοποιήσεων που έχει εκδώσει το γερμανικό...

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες οδηγίες προστασίας ενόψει Πάσχα

ΠΚ team ΠΚ team -
Δείτε το βίντεο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αίσθημα ευθύνης...

