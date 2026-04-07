Συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για τα κρίσιμα ζητήματα της ελαιοκαλλιέργειας στον Δήμο Βιάννου

Συνάντηση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ελαιοκαλλιέργεια στον Δήμο Βιάννου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, στην Περιφέρεια Κρήτης, έπειτα από σχετικό αίτημα της δημοτικής αρχής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου στην ΠΕ ΗρακλείουΠρίαμος Ιερωνυμάκης και ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Κώστας Φωτάκης.

Από την πλευρά του Δήμου και των τοπικών φορέων, το «παρών» έδωσαν ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών, ελαιουργείων και ομάδων παραγωγών της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι της μελετητικής εταιρείας «Άροση».

Κλιματική αλλαγή και λειψυδρίας

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας στη Βιάννο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ιδιαίτερη έμφαση στο φαινόμενο της λειψυδρίας. Όπως τονίστηκε, η έλλειψη νερού έχει επηρεάσει καθοριστικά την ελαιοπαραγωγή, η οποία παρουσιάζει σημαντική μείωση τη φετινή περίοδο.

Κόστος παραγωγής και εγκατάλειψη της υπαίθρου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο αυξημένο κόστος παραγωγής που επιβαρύνει σημαντικά τους ελαιοπαραγωγούς, καθιστώντας τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους ολοένα και δυσκολότερη. Η συνεχιζόμενη οικονομική πίεση και η έλλειψη βιώσιμου εισοδήματος οδηγούν τους νέους στην απομάκρυνση από τον πρωτογενή τομέα, με άμεσο αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση και την εγκατάλειψη καλλιεργούμενων εκτάσεων στην περιοχή.

Στήριξη και διεκδίκηση από την Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Κρήτης εξέφρασε την έμπρακτη στήριξή της στον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας ότι προωθεί συστηματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί προς τα αρμόδια Υπουργεία. Στόχος παραμένει η διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων και οικονομικών ενισχύσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελαιοκαλλιέργειας και την προστασία του αγροτικού κόσμου της Κρήτης.