Συνάντηση για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» (ΠΕΠ Κρήτης) 2021-2027

Τεχνική συνάντηση για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» (ΠΕΠ Κρήτης) 2021-2027 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κρήτη» Μαρία Κασωτάκη, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων Χρύσα Χριστινάκη, στελέχη των δύο υπηρεσιών, η τεχνική σύμβουλος της Π.Ε. Χανίων Ελένη Δοξάκη και ο ειδικός σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νεκτάριος Κουμάκης.

Στη συνάντηση εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων και συζητήθηκε ο προγραμματισμός για την υποβολή νέων έργων αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων, όπως η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή εισόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης που βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης και άλλα οδικά έργα, το νέο κτίριο του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πλατανιά που βαίνει προς ολοκλήρωση, καθώς και οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την Π.Ε.Χ. για ένταξη έργων στο ΠΕΠ, όπως η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και η αντίστοιχη των κτιρίων της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Χανίων.

Συζητήθηκαν επίσης οι προτάσεις Δήμων των Χανίων για ένταξη έργων τους στο ΠΕΠ, ενώ συμφωνήθηκε να γίνει νέα συνάντηση με τη Διαχειριστική Αρχή το αμέσως προσεχές διάστημα για την οριστικοποίησή τους.