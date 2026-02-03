Εγκατάσταση νέου Εφημερίου στην Ενορία Γερανίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

1 Φεβρουαρίου 2026

Το πρωί της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, 1ης Φεβρουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου της Ενορίας Γερανίου Ρεθύμνης.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Ρωμανός Αναστασιάδης, καταγόμενος εκ Γερανίου, ο οποίος αναφέρθηκε στα μηνύματα της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου και στον τρόπο της προσευχής μας προς τον Θεό.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ομίλησαν διαδοχικά ο απερχόμενος επί πεντηκονταετία Εφημέριος Γερανίου, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαος Παπαργυρίου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Γεώργιος Νικολακάκης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερανίου «Το Καμάρι» κ. Γεώργιος Μαρκαντώνης, ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Επικρατείας κ. Ευάγγελος Αποστολάκης και ο νέος Εφημέριος Γερανίου, Αιδεσιμολ. Οικον. Κωνσταντίνος Ζουμπεράκης.

Κατέκλεισε, με την αποφώνησή του, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος, τονίζοντας ότι η σημερινή ημέρα τυγχάνει ιστορική, καθώς μετά από 50 έτη η Ενορία του Γερανίου αλλάζει σελίδα με την εγκατάσταση νέου Εφημερίου, ο οποίος αναλαμβάνει τη διακονία της Ενορίας αυτής στους σύγχρονους καιρούς, χαράσσοντας μια νέα πορεία για την Ενορία και τους ανθρώπους της. Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον π. Νικόλαο Παπαργυρίου για τα 50 χρόνια της προσφοράς και διακονίας του στην Ενορία Γερανίου και ευχήθηκε πάντοτε στην Εκκλησία να αναδεικνύονται ικανά στελέχη για τη διακονία του λογικού ποιμνίου του Χριστού.

Παρέστησαν ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Επικρατείας κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, καταγόμενος εκ Γερανίου, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος μετά της συζύγου του, η Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολιτεύσεως Δήμου Ρεθύμνης κ. Ρένα Κουτσαλεδάκη, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Παπαδόσηφος, εκ μητρός καταγόμενος εκ Γερανίου, ο Διοικητής της 5ης Α/Μ Ταξιαρχίας Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Κωστάκης, καταγόμενος επίσης εκ Γερανίου, συνοδευόμενος από τον Διοικητή του 547 Α/M Τ.Π. Αντισυνταγματάρχη κ. Γεώργιο Σφηναρόλη, τον Υποδιοικητή του 548 Α/M Τ.Π. και όμιλο στρατιωτών, όλοι οι φορείς του Γερανίου και πλήθος κόσμου, παρά την καταρρακτώδη βροχή.

Ακολούθησε φιλοξενία από πλευράς της Ενορίας.