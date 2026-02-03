Αναζήτηση
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης απαντά στην μείζονα Αντιπολίτευση για την παράταση θητείας Αντιδημάρχων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Δ.Ρ.

Με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση της Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης στο
Δήμο Ρεθύμνης κ. Ειρήνης Κουτσαλεδάκη και τον ισχυρισμό της περί παρατυπιών στη διαδικασία παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων Δ.Ρ., οφείλω νε διευκρινίσω τα εξής:

Ο Νόμος 3852/2010 με το άρθρο 59 ορίζει το αποκλειστικό και αμετάκλητο δικαίωμα του Δημάρχου να ορίζει τους Αντιδημάρχους, τη διάρκεια της θητείας τους καθώς και την αυτόματη ανάκλησή της, με τον μόνο περιορισμό η θητεία τους να είναι τουλάχιστον ενός έτους.
Στην προκείμενη περίπτωση, η παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων Δ.Ρ. έγινε ενώ αυτή ήταν ενεργή και, ως εκ τούτου, είναι απολύτως νόμιμη.

Τη συγκεκριμένη πρακτική μάλιστα, την υιοθέτησαν με πρόσφατες αποφάσεις τους Περιφερειάρχες και αρκετοί Δήμαρχοι σε όλη τη χώρα. Οι σχετικές αποφάσεις τους έχουν αναρτηθεί στο «Διαύγεια» και είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο-η.
Άλλωστε, κι εγώ ως Δήμαρχος, έχω υπογράψει στο παρελθόν ανάλογες αποφάσεις παράτασης θητείας Αντιδημάρχων (30/8/2012, 4/11/2021), χωρίς να τεθεί αμφισβήτηση της νομιμότητάς τους από κανένα.

Οφείλω να διευκρινίσω ότι η απόφαση παράτασης της θητείας των εν ενεργεία Αντιδημάρχων Δ.Ρ., λήφθηκε ομόφωνα, κατόπιν συνεργασίας μου με τους ίδιους τους Αντιδημάρχους, προκειμένου να αξιοποιηθεί η γνώση και η αποκτηθείσα εμπειρία τους στην προώθηση κρίσιμων θεμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν το σύνολο των λειτουργιών του Δήμου, όπως η κατάρτιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

Στην παρούσα απαιτητική συγκυρία, η αλλαγή προσώπων και αρμοδιοτήτων θα ήταν απολύτως ατυχής.

Επιπλέον, η ανάθεση αρμοδιοτήτων Αντιδημαρχίας και η ανάκληση τους με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από το Νόμο έτους, θα ερμηνεύονταν από κακόβουλους (οι οποίοι δυστυχώς δεν λείπουν από κανένα τόπο) ως αποδοκιμασία στο έργο και τις ικανότητές τους. Ερμηνεία που αναμφίβολα θα τους αδικούσε κρίνοντας τα πεπραγμένα τους.

Με αυτό το σκεπτικό και, κυρίως, με συνέπεια στη νόμιμη διαδικασία, σε κλίμα σύμπνοιας και αμοιβαίας κατανόησης, αποφασίστηκε η παράταση της θητείας τους.
Προφανώς η Αντιπολίτευση έχοντας λύσεις για όλα τα σοβαρά ζητήματα του Δήμου μας, αποφάσισε να εστιάσει στα επουσιώδη, σπαταλώντας το χρόνο μας και αμφισβητώντας, χωρίς σοβαρά επιχειρήματα, την ικανότητα μας να λειτουργούμε σύννομα και με γνώμονα την ευημερία του τόπου μας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
