Απολογισμός έργων 66,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου

Η έλλειψη προσωπικού που προκαλεί σοβαρή δυσλειτουργία στις τοπικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης ήταν το κυρίαρχο ζήτημα που αναδείχθηκε κατά την απολογιστική διαδικασία για το έτος που πέρασε, στην οποία προχώρησαν τα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, η Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή παρουσίασε τον απολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, δίδοντας έμφαση στο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού αντιπαραθέτοντας παράλληλα τον όγκο των έργων που έγιναν και ανέρχονται συνολικά σε 66.547.962,28 ευρώ.

Στην συνέντευξη τύπου παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κρήτης κ. Μιχάλης Βάμβουκας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Βαγγέλης Τσουδερός, Μιχάλης Σαρρής, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ρεθύμνης, και Λίτσα Δερμιτζάκη καθώς επίσης οι επικεφαλής των Διευθύνσεων και των Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών στο Ρέθυμνο.

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Τα απολογιστικά στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου δείχνουν έργα συνολικού ύψους σε 66.547.962,28 ευρώ.

Τα έργα με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό είναι αυτά του Αμαριώτικου Δρόμου και συγκεκριμένα του Οδικού Άξονα Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες και του Τμήματος Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών με 14.039.000 ευρώ καθώς και η Οδική Παράκαμψη Αξού με 8.285.045,50 ευρώ.

Η Μαίρη Λιονή έκανε λόγο για μια χρονιά ουσιαστικής δουλειάς παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό δηλώνοντας τα εξής:

“Η χρονιά που ολοκληρώθηκε αποτέλεσε μια περίοδο ουσιαστικής, συστηματικής και υπεύθυνης δουλειάς για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Με σαφή προγραμματισμό από την αρχή της χρονιάς και σταθερό προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες του τόπου, προχωρήσαμε στην υλοποίηση σημαντικών έργων και μελετών, που ενισχύουν τις υποδομές, στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων και διαρκών προκλήσεων, όπως το περιορισμένο και συνεχώς μειούμενο στελεχιακό δυναμικό, η ανάθεση νέων και σύνθετων αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης στάθηκε με συνέπεια και υπευθυνότητα στο θεσμικό της ρόλο. Με πνεύμα συνεργασίας, επιμονή στους στόχους και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου, καταφέραμε να διατηρήσουμε την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών και της τοπικής οικονομίας.

Ο απολογισμός της χρονιάς που παρουσιάζεται δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή δράσεων και αριθμών, αλλά αποτυπώνει τη συλλογική προσπάθεια και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, τη γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία με τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πολίτες. Είναι το αποτέλεσμα μιας καθημερινής προσπάθειας να μετατρέπουμε τον σχεδιασμό σε πράξη, με συνέπεια, διαφάνεια και κοινωνική ευαισθησία.

Με οδηγό τις αρχές της χρηστής διοίκησης, του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον, και με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο ένα Ρέθυμνο ανθεκτικό στις προκλήσεις, λειτουργικό στην καθημερινότητά του και με σαφή προοπτική για το μέλλον. Ένα Ρέθυμνο που αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και επενδύει στη συνεργασία, τη γνώση και τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των επόμενων γενεών”.

Επισυνάπτεται ολόκληρος ο απολογισμός που παρουσιάστηκε σήμερα από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου – Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2025Απολογισμός 2025