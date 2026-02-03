Επίσκεψη του Βουλευτή Ρεθύμνης Μανόλη Χνάρη στον Δήμο Ανωγείων

Τον Δήμο Ανωγείων επισκέφθηκε ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, όπου και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

Σκοπός της συνάντησης, στην οποία επίσης μετείχαν ο Αντιδήμαρχος Μανόλης Δακανάλης, καθώς και ο Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Ανωγείων Μανόλης Πασπαράκης, ήταν η ανάδειξη των σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η οικονομία του τόπου στηρίζεται στην αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αγροτική πολιτική, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ορεινές περιοχές, όπως ο Δήμος Ανωγείων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Βουλευτής Ρεθύμνης επεσήμανε ότι «για την άσκηση μιας σωστής αγροτικής πολιτικής στη χώρα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη σχεδίου και στρατηγικής, η οποία όμως απουσιάζει από πλευράς της κυβέρνησης».

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις υποδομές, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωσης ποιότητας ζωής, τον πρωτογενή τομέα, καθώς και τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Επιπλέον, ειδική μνεία έγινε στην ανάγκη βελτίωσης του οδικού δικτύου από και προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, με σκοπό να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των κατοίκων. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας για την ενίσχυση των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των ορεινών μας περιοχών.

Τα Ανώγεια αποτελούν έναν τόπο με ισχυρή, ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα, αλλά και με σύγχρονες ανάγκες που απαιτούν συντονισμένες παρεμβάσεις και δράσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».