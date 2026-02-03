Δήμος Ηρακλείου:Τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην οδό Μελετίου Πηγά από τη ΔΕΥΑΗ

Εργασίες από Τετάρτη 4/2 έως Τρίτη 10/2

Στην τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην οδό Μελετίου Πηγά προχωρά η ΔΕΥΑΗ, από την Τετάρτη 4/2 έως και την Τρίτη 10/2/2026.

Σύμφωνα με την Δημοτική Επιχείρηση, οι εργασίες τοποθέτησης αφορούν το σημείο της οδού Μελετίου Πηγά και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.