Βορίζια: Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός σε ποιμνιοστάσιο

Σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο που βρίσκεται κοντά στα Βοριζια, μετά από πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί, εντοπίστηκε οπλισμός που ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στο αιματοκύλισμα του περασμένου Νοέμβρη με τους δυο νεκρούς.

Τι εντοπίστηκε

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε μία πράσινη θήκη κυνηγητικού όπλου που περιείχε ένα πολεμικό τυφέκιο και ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο.

Εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε μια πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα στις πέτρες και μέσα σε έναν άσπρο κουβά με κριθάρι βρέθηκαν επίσης πέντε χάρτινα κουτιά που το καθένα είχε 32 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, ενα χάρτινο κουτί με 21 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και μεγάλες ποσότητες φυτιλιών διαφόρων χρωμάτων και μηκών.

Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ο χώρος εξερευνήθηκε και φωτογραφήθηκε από αρμόδιο κλιμάκιο, ενώ διατάχθηκε εξέταση από πυροτεχνουργό πραγματογνώμονα.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον οπλισμό

Στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν σήμερα (03.02.2026) πρωινές ώρες έρευνα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού όπου εντός εγκαταλελειμμένου ποιμνιοστασίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

 Ένα -1- πολεμικό τυφέκιο

 Ένα -1- δίκαννο κυνηγετικό όπλο

 Εκατόν ογδόντα ένα -181-πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου

 Έξι (6) φυτίλια συνολικού μήκους περίπου εξήντα πέντε -65- μέτρων

Κατασχεθέντα είδη οπλισμού θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.