Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ελ Γκρέκο Τετάρτη και Πέμπτη

Κλειστή θα παραμείνει η οδός Ελ Γκρέκο, από τη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως τον κόμβο Ανόδου, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στο συγκεκριμένο τμήμα, την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Για τις δύο ημέρες που θα διαρκέσουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, οι οδηγοί που κινούνται από το Ηράκλειο προς το Γάζι και από το Γάζι προς το Ηράκλειο θα εξυπηρετούνται κανονικά μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και παρακαλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τη σήμανση, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες με ασφάλεια και στον συντομότερο δυνατό χρόνο.