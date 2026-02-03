Αναζήτηση
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τηλεδιάσκεψη με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργο Κουμεντάκη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Τρίτης 3/2, διερευνώντας τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στην συνάντηση, η οποία έγινε σε εγκάρδιο κλίμα με τη συμμετοχή και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Ρένας Παπαδάκη – Σκαλίδη, ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στο πλούσιο καλλιτεχνικό δυναμικό που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου, στην παραχώρηση των Ενετικών Τειχών από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Δήμο Ηρακλείου και στη νέα δυναμική που αυτή προσδίδει στην σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να αξιοποιήσει με σεβασμό και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα Ενετικά Τείχη.

Ο Γιώργος Κουμεντάκης από την πλευρά του, ο οποίος διανύει την τέταρτη θητεία του στην Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Λυρικής Σκηνής, μίλησε για το πλούσιο και πολυδιάστατο έργο του κορυφαίου πολιτισμικού φορέα και για τις εκατοντάδες συμπαραγωγές παραστάσεων, εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων που φέρνουν τη μουσική, το λυρικό θέατρο και το μπαλέτο σε κάθε γωνιά της χώρας.

