Συναυλία με τον Γιώργο Χατζηνάσιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, Ημέρα των Ερωτευμένων, η αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» του ΠΣΚΗ γεμίζει μουσική και συναισθήματα.
Ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς Έλληνες συνθέτες, μας υποδέχεται σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά, αφιερωμένη στην αγάπη και τον έρωτα.

Μαζί του επί σκηνής, εξαιρετικοί ερμηνευτές τραγουδούν αγαπημένα ερωτικά τραγούδια του και μας ταξιδεύουν με τη φωνή τους σε μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Συντελεστές
Πιάνο: Γιώργος Χατζηνάσιος
Τραγούδι: Νίκoς Καρακαλπάκης, Αγάθη Κοσκινά, Μαίρη Στεφανακίδη, Κώστας Γκρεμούτης
Νεανική και Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Διεύθυνση Χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 25€, 18€ και 15€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,
– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί
• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines
• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA

• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services
• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ
• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group
• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA
• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS
• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως...

0
Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε...

Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή –...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών...

Δήμος Ρεθύμνης:Συνάντηση Δημάρχου και αντιδημάρχου με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης κ. Νικορέστη Χανιωτάκη.
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Ψυχή, πάθος και πρόκριση στον τελικό για τον ηρωικό ΟΦΗ
