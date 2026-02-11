Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Συνάντηση Δημάρχου και αντιδημάρχου με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης κ. Νικορέστη Χανιωτάκη.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας είχαν σήμερα συνάντηση με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης κ. Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος καλωσόρισαν τον νέο Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να θεωρεί τον Δήμο Ρεθύμνης ένθερμο υποστηρικτή.

Η προοπτική μιας σταθερής και σε ετήσια βάση συνεργασίας μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και Δήμου Ρεθύμνης συζητήθηκε εκτενώς στην συνάντηση αυτή.

Γόνιμο έδαφος βρίσκει η πρόταση να φιλοξενεί το Ρέθυμνο πανελλήνιες πρεμιέρες και πρωτότυπες παραγωγές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. ενώ όλες οι παραστάσεις που ανεβαίνουν στο πλαίσιο λειτουργίας του, θα φιλοξενούνται και στο Ρέθυμνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σημαντική πτυχή της συνεργασίας είναι η επαναφορά του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ ως Φεστιβάλ Αναγεννησιακού Θεάτρου Ρεθύμνου με τους δύο φορείς να αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας, ουσιαστικά, ένα νέο καλλιτεχνικό θεσμό πανελλήνιας εμβέλειας. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η νέα συνεργασία να ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι με την φιλοξενία θιάσων απ’ όλη τη χώρα.

Παράλληλα συζητήθηκε η ιδέα να παρουσιαστεί στο Ρέθυμνο μέρος της έκθεσης για τα 50 χρόνια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. από τις παραστάσεις με έργα Κρητικής Αναγέννησης. Πρόταση είναι η έκθεση να φιλοξενηθεί στο λεγόμενο «Δίδυμο Κτίριο» του φρουρίου Φορτέτζα, γεγονός, που δίνει την ευκαιρία να εγκαινιαστεί η αξιοποίηση του χώρου αυτού που ανακαινίστηκε τα τελευταία χρόνια.

Μια τρίτη πτυχή της συνεργασίας μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και Δήμου Ρεθύμνης θα είναι η στήριξη των Θεατρικών Σχημάτων που λειτουργούν στην πόλη μας. Συγκεκριμένα ο κ. Χανιωτάκης επισήμανε πως στόχος του είναι να ενισχυθεί γενικότερα το επαγγελματικό αλλά και το ερασιτεχνικό θέατρο στην Κρήτη από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Μάλιστα ξεκινά μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, του οποίου την διοργάνωση προτείνει να επεκταθεί σε όλη την Κρήτη. Ο Δήμος Ρεθύμνης δήλωσε αρωγός του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και στην συγκεκριμένη προοπτική.

Μάλιστα στο επόμενο χρονικό διάστημα ο κ. Χανιωτάκης και ο κ. Τσάκωνας πρόκειται να καλέσουν όλους τους επικεφαλής των θεατρικών σχημάτων του Ρεθύμνου, προκειμένου να συζητήσουν εκτενώς το πλαίσιο της συνεργασίας με έμφαση την συνδρομή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης στο έργο που επιτελούν.

Τέλος ο κ. Χανιωτάκης έχει στόχο την επαναφορά των Παγκρήτιων Μαθητικών Θεατρικών Αγώνων, θέμα για το οποίο επίσης θα έχει την στήριξη του Δήμου Ρεθύμνης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως...

0
Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε...

Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή –...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών...

Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως...

0
Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε...

Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή –...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Περιφέρειας Κρήτης στις εργασίες του ευρωπαϊκού έργου TRANSCEND για τη λειψυδρία
Επόμενο άρθρο
Συναυλία με τον Γιώργο Χατζηνάσιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως όταν υπάρχει ψυχή, πίστη και συνοχή, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε...

Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών...

Εθνικό απολυτήριο: Μείωση εξεταζόμενων μαθημάτων και ύλης στη Γ΄ Λυκείου

ΠΚ team ΠΚ team -
H υπουργός Παιδείας παρουσίασε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής...

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή την πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST