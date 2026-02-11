Δήμος Ρεθύμνης:Συνάντηση Δημάρχου και αντιδημάρχου με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης κ. Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας είχαν σήμερα συνάντηση με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης κ. Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος καλωσόρισαν τον νέο Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να θεωρεί τον Δήμο Ρεθύμνης ένθερμο υποστηρικτή.

Η προοπτική μιας σταθερής και σε ετήσια βάση συνεργασίας μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και Δήμου Ρεθύμνης συζητήθηκε εκτενώς στην συνάντηση αυτή.

Γόνιμο έδαφος βρίσκει η πρόταση να φιλοξενεί το Ρέθυμνο πανελλήνιες πρεμιέρες και πρωτότυπες παραγωγές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. ενώ όλες οι παραστάσεις που ανεβαίνουν στο πλαίσιο λειτουργίας του, θα φιλοξενούνται και στο Ρέθυμνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σημαντική πτυχή της συνεργασίας είναι η επαναφορά του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ ως Φεστιβάλ Αναγεννησιακού Θεάτρου Ρεθύμνου με τους δύο φορείς να αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας, ουσιαστικά, ένα νέο καλλιτεχνικό θεσμό πανελλήνιας εμβέλειας. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η νέα συνεργασία να ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι με την φιλοξενία θιάσων απ’ όλη τη χώρα.

Παράλληλα συζητήθηκε η ιδέα να παρουσιαστεί στο Ρέθυμνο μέρος της έκθεσης για τα 50 χρόνια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. από τις παραστάσεις με έργα Κρητικής Αναγέννησης. Πρόταση είναι η έκθεση να φιλοξενηθεί στο λεγόμενο «Δίδυμο Κτίριο» του φρουρίου Φορτέτζα, γεγονός, που δίνει την ευκαιρία να εγκαινιαστεί η αξιοποίηση του χώρου αυτού που ανακαινίστηκε τα τελευταία χρόνια.

Μια τρίτη πτυχή της συνεργασίας μεταξύ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και Δήμου Ρεθύμνης θα είναι η στήριξη των Θεατρικών Σχημάτων που λειτουργούν στην πόλη μας. Συγκεκριμένα ο κ. Χανιωτάκης επισήμανε πως στόχος του είναι να ενισχυθεί γενικότερα το επαγγελματικό αλλά και το ερασιτεχνικό θέατρο στην Κρήτη από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Μάλιστα ξεκινά μια συνεργασία με το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, του οποίου την διοργάνωση προτείνει να επεκταθεί σε όλη την Κρήτη. Ο Δήμος Ρεθύμνης δήλωσε αρωγός του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και στην συγκεκριμένη προοπτική.

Μάλιστα στο επόμενο χρονικό διάστημα ο κ. Χανιωτάκης και ο κ. Τσάκωνας πρόκειται να καλέσουν όλους τους επικεφαλής των θεατρικών σχημάτων του Ρεθύμνου, προκειμένου να συζητήσουν εκτενώς το πλαίσιο της συνεργασίας με έμφαση την συνδρομή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης στο έργο που επιτελούν.

Τέλος ο κ. Χανιωτάκης έχει στόχο την επαναφορά των Παγκρήτιων Μαθητικών Θεατρικών Αγώνων, θέμα για το οποίο επίσης θα έχει την στήριξη του Δήμου Ρεθύμνης.