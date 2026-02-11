Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Ψυχή, πάθος και πρόκριση στον τελικό για τον ηρωικό ΟΦΗ

Με εμφάνιση υψηλής αγωνιστικής έντασης και ψυχικής ανθεκτικότητας, ο ΟΦΗ επικράτησε με 0-1 επί του Λεβαδειακού και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Betsson για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Η κρητική ομάδα αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα από το 34ο λεπτό, λόγω αποβολής του Σαλσίδο με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ωστόσο διαχειρίστηκε με πειθαρχία και αγωνιστική ωριμότητα το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Το «χρυσό» γκολ του Λαμπρόπουλου

Η καθοριστική στιγμή καταγράφηκε στο 45ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1. Ένα γκολ που έμελλε να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα.

Νωρίτερα, το on field review απέτρεψε εσφαλμένη αποβολή του Αθανασίου, καθώς η αρχική απόφαση του διαιτητή για κόκκινη κάρτα ανακλήθηκε, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υφίστατο παράβαση.

Πίεση, δοκάρι και αντοχή

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Λεβαδειακός άγγιξε την ισοφάριση, όμως το πλασέ του Παλάσιος σταμάτησε στο δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι αύξησαν την επιθετική τους πίεση, εκμεταλλευόμενοι το αριθμητικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, η αμυντική λειτουργία του ΟΦΗ ήταν εξαιρετικά οργανωμένη, ενώ ο Χριστογεώργος πραγματοποίησε κρίσιμες επεμβάσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Ο προπονητής Χρήστος Κόντης αναπροσάρμοσε έγκαιρα το σχήμα, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή και θωρακίζοντας τα μετόπισθεν.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τους Κρητικούς να πανηγυρίζουν μία παλικαρίσια και απολύτως δίκαιη νίκη, η οποία τους στέλνει στον τελικό της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Με ψυχή χιλίων λεόντων στον τελικό

Ο ΟΦΗ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει χαρακτήρα ομάδας με αγωνιστική ταυτότητα και υψηλό επίπεδο συνοχής. Παρά τις αντιξοότητες, οι παίκτες του Χρήστου Κόντη έδειξαν αποφασιστικότητα, αγωνιστική πειθαρχία και αλληλεγγύη, μετατρέποντας το αριθμητικό μειονέκτημα σε πηγή συσπείρωσης.

Η πρόκριση στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί ιστορική επιτυχία για τον σύλλογο και επιβεβαιώνει τη σταθερή αγωνιστική του πορεία.

Συνθέσεις ομάδων

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (68’ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Τσόκαϊ (57’ Πεντρόζο), Κωστή, Γκούμας (57’ Παπαδόπουλος), Παλάσιος, Μπάλτζι (46’ Βέρμπιτς), Όζμπολτ (79’ Οζέγκοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ (84’ Πούγγουρας), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (86’ Ισέκα), Νους (97’ Θεοδοσουλάκης), Φούντας (46’ Κανελλόπουλος), Σαλσίδο.