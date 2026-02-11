Αναζήτηση
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΡΗΤΗ

Απόφαση-σταθμός για τη μελισσοκομία της Κρήτης: Ξεκινούν αγώνα για πιστοποίηση ΠΓΕ!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της κρητικής μελισσοκομίας ελήφθησαν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, κατά τη συνάντηση των Μελισσοκομικών Συλλόγων όλης της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των Συλλόγων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου («Μελιττεύς») και Χανίων («Η Μέλισσα»), με βασικό αντικείμενο τη θωράκιση και την περαιτέρω ανάδειξη του κρητικού μελιού, ενός προϊόντος με ισχυρή ταυτότητα και μακρά παράδοση στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε ομόφωνα η έναρξη των διαδικασιών για δύο κομβικά ζητήματα.

Πρώτον, η προώθηση της πιστοποίησης του Κρητικού Μελιού ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Στόχος είναι η επίσημη αναγνώριση της μοναδικότητάς του, η διασφάλιση της υψηλής διατροφικής του αξίας και η προστασία των παραγωγών από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και ελληνοποιήσεων.

Δεύτερον, αποφασίστηκε να ζητηθεί η σύγκληση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την Προστασία της Μελισσοκομίας και την Ανάδειξη του Κρητικού Μελιού, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός ενεργειών και να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων για την προώθηση του προϊόντος, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι του νησιού δεσμεύτηκαν να κινηθούν με ενιαία φωνή, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και τη συλλογική διεκδίκηση. Σε μια περίοδο προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα, η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα ουσίας για την ενίσχυση της κρητικής μελισσοκομίας και την κατοχύρωση της ταυτότητας ενός προϊόντος που αποτελεί κομμάτι της διατροφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως...

0
Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε...

Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή –...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών...

Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως...

0
Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε...

Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή –...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Ψυχή, πάθος και πρόκριση στον τελικό για τον ηρωικό ΟΦΗ
Επόμενο άρθρο
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νέοι Νεάπολης» γιορτάζουν την Τσικνοπέμπτη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λευτέρης Αυγενάκης «Ο ΟΦΗ απέδειξε ξανά πως όταν υπάρχει ψυχή, πίστη και συνοχή, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη Λιβαδειά, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε...

Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος κοντά στην παραλιακή – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών...

Εθνικό απολυτήριο: Μείωση εξεταζόμενων μαθημάτων και ύλης στη Γ΄ Λυκείου

ΠΚ team ΠΚ team -
H υπουργός Παιδείας παρουσίασε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής...

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή την πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST