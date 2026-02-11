Απόφαση-σταθμός για τη μελισσοκομία της Κρήτης: Ξεκινούν αγώνα για πιστοποίηση ΠΓΕ!

Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της κρητικής μελισσοκομίας ελήφθησαν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, κατά τη συνάντηση των Μελισσοκομικών Συλλόγων όλης της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των Συλλόγων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου («Μελιττεύς») και Χανίων («Η Μέλισσα»), με βασικό αντικείμενο τη θωράκιση και την περαιτέρω ανάδειξη του κρητικού μελιού, ενός προϊόντος με ισχυρή ταυτότητα και μακρά παράδοση στο νησί. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε ομόφωνα η έναρξη των διαδικασιών για δύο κομβικά ζητήματα. Πρώτον, η προώθηση της πιστοποίησης του Κρητικού Μελιού ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Στόχος είναι η επίσημη αναγνώριση της μοναδικότητάς του, η διασφάλιση της υψηλής διατροφικής του αξίας και η προστασία των παραγωγών από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και ελληνοποιήσεων. Δεύτερον, αποφασίστηκε να ζητηθεί η σύγκληση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την Προστασία της Μελισσοκομίας και την Ανάδειξη του Κρητικού Μελιού, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός ενεργειών και να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων για την προώθηση του προϊόντος, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι του νησιού δεσμεύτηκαν να κινηθούν με ενιαία φωνή, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και τη συλλογική διεκδίκηση. Σε μια περίοδο προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα, η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα ουσίας για την ενίσχυση της κρητικής μελισσοκομίας και την κατοχύρωση της ταυτότητας ενός προϊόντος που αποτελεί κομμάτι της διατροφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.