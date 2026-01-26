Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης Κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας

Υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη, συνεδρίασε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Επιτροπής, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Ο Περιφερειάρχης, τα μέλη της Επιτροπής και τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης αντάλλαξαν ευχές για μια δημιουργική χρονιά, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά και γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά, υπό συγκεκριμένους όρους, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα ακόλουθα έργα:

• Τροποποίηση και Ανανέωση της ΑΕΠΟ του έργου «Δρόμος Γάζι – Κρουσώνας», στην ΠΕ Ηρακλείου, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

• Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων διευθέτησης ρεμάτων στον οικισμό Άνω Αρχανών του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

• Λειτουργία υφιστάμενου διφασικού ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσκλών, εντός του οικισμού Μεσκλών στον Δήμο Πλατανιά της ΠΕ Χανίων.

Αναφορικά με τη Μελέτη για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα «VANTARIS BEACH» στον Καβρό του Δήμου Αποκορώνου, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της λήψης απόφασης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων, μελετητές των έργων, καθώς και πολίτες που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.