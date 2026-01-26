Ηράκλειο:Ο παλμός της νέας γενιάς χορογράφων «χτύπησε» στο ΠΣΚΗ το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Με μεγάλη επιτυχία η παραγωγή «Βραδιά Νέων Χορογράφων»

στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Με πολύ μεγάλη επιτυχία και την εξαιρετική συμμετοχή του κόσμου πραγματοποιήθηκε η Βραδιά Νέων Χορογράφων στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Επαγγελματίες χορευτές εντυπωσίασαν το κοινό σε μία παράσταση σύγχρονου χορού ενώ ανερχόμενοι χορογράφοι παρουσίασαν πρωτότυπα έργα. Ήταν μία παράσταση που έριξε το φως του προβολέα στον παλμό της νέας γενιάς χορογράφων και ανέδειξε τη ζωντανή δύναμη του χορού που συνεχώς εξελίσσεται στο νησί.

Η σκηνή του ΠΣΚΗ γέμισε σώματα που αφηγήθηκαν, μεταμορφώθηκαν και πήραν μαζί τους, στο δικό τους βηματισμό και το κοινό.

Συντελεστές αυτής της σπουδαίας παραγωγή του ΠΣΚΗ για την καλλιτεχνική περίοδο 2025-2026 ήταν:

1ο Κομμάτι – Τίτλος: Αυτοί που έχουν χαθεί (the lost ones)

Χορογραφία: Αγγελική Μιχαλάκη

Χορευτές: Μύρωνας Βαρουχάκης, Εβελίνα Τούμπε, Μαρίνα Χριστοδουλάκη.

Μουσική: Στέρεο Νόβα – Τα Δέντρα, Ryuichi Sakamoto- Fullmoon

Μουσική επεξεργασία: Ηλίας Σκουτέλης

2ο Κομμάτι- Τίτλος: Μαργώ

Χορογραφία και ερμηνεία: Θάλεια Αγαπάκη

Μουσικοί: Σωκράτης Βακιρτζιάν, Δημήτρης Νεονάκης

3ο Κομμάτι – Τίτλος : Before the words come out

Χορογραφία: Εβελίνα Τούμπε

Χορευτές: Μύρωνας Βαρουχάκης, Θοδωρής Κωνσταντίνος, Αγγελική Μιχαλάκη.

Μουσική: Sebastian Plano-Fortanach

Μουσική και επεξεργασία: Ηλίας Σκουτέλης