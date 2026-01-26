Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Νομού Ρεθύμνου

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Νομού Ρεθύμνης, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας θητείας που προέκυψε από τις εκλογές της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης και είχε ως μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σερλής Δημήτριος – Πρόεδρος

Δημοτική Κοινότητα Σταυρωμένου Δήμου Ρεθύμνης

Βαρούχας Αντώνης – Αντιπρόεδρος

Δημοτική Κοινότητα Άδελε Δήμου Ρεθύμνης

Σωπασουδάκης Φώτιος – Αντιπρόεδρος

Δημοτική Κοινότητα Μελιδονίου Δήμου Μυλοποτάμου

Βασιλάκης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος

Δημοτική Κοινότητα Μελάμπων Δήμου Αγίου Βασιλείου

Ζαχαριουδάκης Νεκτάριος – Αντιπρόεδρος

Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου Δήμου Αμαρίου

Κανακάκης Γεώργιος – Γενικός Γραμματέας

Δημοτική Κοινότητα Αμνάτου Δήμου Ρεθύμνης

Στεφανάκης Μιχαήλ – Ταμίας

Δημοτική Κοινότητα Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου

Μπεμπής Ευάγγελος – Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Δημοτική Κοινότητα Πρινέ Δήμου Ρεθύμνης

Κολυβάκης Γεώργιος – Αναπλ. Γραμματέας

Δημοτική Κοινότητα Αρμένων Δήμου Ρεθύμνης

Βερνάδος Νικόλαος – Αναπλ. Ταμίας

Δημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης

Νικολακάκης Γεώργιος – Μέλος

Δημοτική Κοινότητα Γερανίου Δήμου Ρεθύμνης

Αναπληρωματικά Μέλη

Κυριακάκης Ελευθέριος

Δημοτική Κοινότητα Δριμίσκου Δήμου Αγίου Βασιλείου

Νεσφυγές Μηνάς

Δημοτική Κοινότητα Ρουσσοσπιτίου Δήμου Ρεθύμνης

Πατεράκη – Καμπουράκη Ελένη

Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Δήμου Ρεθύμνης

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 111 από τα 116 εγγεγραμμένα μέλη, σε σύνολο 130 Προέδρων του Νομού, γεγονός που καταδεικνύει ξεκάθαρα τη δυναμική και τη σημασία της ίδρυσης της Ένωσης Προέδρων.

Ενωμένοι, θα εργαστούμε με υπευθυνότητα και συλλογικότητα για να στηρίξουμε και να αναβαθμίσουμε τον ρόλο των Προέδρων, να ενισχύσουμε τις Κοινότητες και να προωθήσουμε την ενότητα και τη συνεργασία, με στόχο και την ουσιαστική αντιμετώπιση χρόνιων και σοβαρών προβλημάτων που μας απασχολούν.

