Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Youth Crete με μήνυμα οδικής ασφάλειας και υπεύθυνης διασκέδασης

Η Παγκρήτια Συνέλευση Νέων της Περιφέρειας Κρήτης (Youth Crete) σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου, με ώρα έναρξης 19:30.

Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην υπεύθυνη διασκέδαση και την οδική ασφάλεια των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, η βραδιά θα πραγματοποιηθεί ως κρητική μουσικοχορευτική εκδήλωση χωρίς αλκοόλ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας, ιδιαίτερα στους νέους οδηγούς.

Τη μουσική της βραδιάς θα πλαισιώσουν αφιλοκερδώς οι:

• Κωστής Βελιγραντάκης – λύρα, μαντολίνο, τραγούδι

• Γιάννης Γραμματικάκης – λαούτο

• Γιώργος Παπουτσάκης – λαούτο, τραγούδι

• Μιχάλης Ιατράκης – νταούλι, ασκομαντούρα

Τη χορευτική συνοδεία της εκδήλωσης αναλαμβάνει η σχολή χορού «Κρήτωρες», μεταφέροντας το πνεύμα της κρητικής παράδοσης στη νέα γενιά.

Παράλληλα, η Τροχαία Ηρακλείου θα είναι παρούσα, διαθέτοντας αλκοολόμετρα μιας χρήσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποχής από την οδήγηση μετά την κατανάλωση αλκοόλ και ενισχύοντας το μήνυμα της πρόληψης και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Σε δήλωσή της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης και ιδρύτρια του Youth Crete, Θεοδώρα Κουτεντάκη, τονίζει:

«Η διασκέδαση χωρίς εκτροπές δεν είναι θέμα κανόνων, αλλά στάσης ζωής. Μέσα από δράσεις όπως αυτή, θέλουμε να δείξουμε ότι η παράδοση, η χαρά και η διασκέδαση μπορούν να συνυπάρχουν με την υπευθυνότητα και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Οι νέοι μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές μιας νέας κουλτούρας ασφάλειας στους δρόμους».

Το Youth Crete καλεί όλους τους νέους, τους φορείς και την τοπική κοινωνία να συμμετάσχουν, να ανταλλάξουν ευχές για τη νέα χρονιά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα υπευθυνότητας, ζωής και συλλογικής ευθύνης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στον Δήμο Ηρακλείου, τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., την Τροχαία Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην υλοποίηση της εκδήλωσης.