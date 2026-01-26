Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Σήμερα η παρουσίση της βιογραφίας του Βασίλη Σκουλά «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς» στο Σπίτι του Πολιτισμού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η βιογραφία του Βασίλη Σκουλά «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς» παρουσιάζεται τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 20:00 στο Σπίτι του Πολιτισμού από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου.

Ένα βιβλίο του Κώστα Μπαλαχούτη για τη ζωή, την πορεία και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κρητικής μουσικής.

🎤 Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
– Κώστας Σπανουδάκης, τ. Αντιπρύτανης Π.Κ.
– Κώστας Αποστολάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
– Γιώργης Καράτζης, Ποιητής

🎙 Συντονίζει ο Γιώργος Παπακωνσταντής, μέλος του Ε.Σ. της Δ.Κ.Β.Ρ. & Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.
🎶 Η βραδιά θα κλείσει με μουσικό επίλογο από τον ίδιο τον Βασίλη Σκουλά.
🔸 Είσοδος ελεύθερη
🔸 Υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Hράκλειο:Άφαντος ο τυχερός που κέρδισε 7,5 εκατ....

0
Ο άγνωστος παίκτης του Τζόκερ κέρδισε ένα από τα...

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Youth Crete με μήνυμα...

0
Η Παγκρήτια Συνέλευση Νέων της Περιφέρειας Κρήτης (Youth Crete)...

Hράκλειο:Άφαντος ο τυχερός που κέρδισε 7,5 εκατ....

0
Ο άγνωστος παίκτης του Τζόκερ κέρδισε ένα από τα...

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Youth Crete με μήνυμα...

0
Η Παγκρήτια Συνέλευση Νέων της Περιφέρειας Κρήτης (Youth Crete)...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-header-ad
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Youth Crete με μήνυμα οδικής ασφάλειας και υπεύθυνης διασκέδασης
Επόμενο άρθρο
Hράκλειο:Άφαντος ο τυχερός που κέρδισε 7,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ – Τι λέει ο πράκτορας που παρέλαβε το χρυσό δελτίο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST