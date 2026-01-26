Ρέθυμνο:Σήμερα η παρουσίση της βιογραφίας του Βασίλη Σκουλά «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς» στο Σπίτι του Πολιτισμού

Η βιογραφία του Βασίλη Σκουλά «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς» παρουσιάζεται τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 20:00 στο Σπίτι του Πολιτισμού από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου.

Ένα βιβλίο του Κώστα Μπαλαχούτη για τη ζωή, την πορεία και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κρητικής μουσικής.

🎤 Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

– Κώστας Σπανουδάκης, τ. Αντιπρύτανης Π.Κ.

– Κώστας Αποστολάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

– Γιώργης Καράτζης, Ποιητής

🎙 Συντονίζει ο Γιώργος Παπακωνσταντής, μέλος του Ε.Σ. της Δ.Κ.Β.Ρ. & Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

🎶 Η βραδιά θα κλείσει με μουσικό επίλογο από τον ίδιο τον Βασίλη Σκουλά.

🔸 Είσοδος ελεύθερη

🔸 Υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης