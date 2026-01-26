Hράκλειο:Άφαντος ο τυχερός που κέρδισε 7,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ – Τι λέει ο πράκτορας που παρέλαβε το χρυσό δελτίο

Ο άγνωστος παίκτης του Τζόκερ κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν κληρωθεί ποτέ στην Κρήτη

Περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν οι δύο υπερτυχεροί της τελευταίας κλήρωσης του Τζόκερ, όμως τουλάχιστον ο ένας από αυτούς δεν έχει ακόμα εμφανιστεί για να παραλάβει το έπαθλο.

Ο προς το παρόν άγνωστος παίκτης κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν κληρωθεί ποτέ στην Κρήτη, δήλωσε στο Πατρίς ο υπεύθυνος του πρακτορείου που παρέλαβε το τυχερό δελτίο στο Γάζι Ηρακλείου.

«Ο άνθρωπος πιθανότατα να θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Δεν έχουμε λάβει ακόμα κανένα τηλεφώνημα για το συγκεκριμένο δελτίο. Περιμένουμε ενημέρωση από τα κεντρικά για να είμαστε έτοιμοι να δρομολογήσουμε τον υπερτυχερό», δήλωσε.

«Χαλάλι του, να τα ευχαριστηθεί και να είναι πάντα τυχερός. Εύχομαι να τα έχει ανάγκη ο άνθρωπος», πρόσθεσε.

Οι τυχεροί αριθμοί στην τελευταία κλήρωση του Τζόκερ ήταν 23, 45, 12, 37 και 34, με τζόκερ τον αριθμό 3.

Εκτός από τα δύο δελτία που μοιράζονται συνολικά 15 εκατ. ευρώ, βρέθηκαν επίσης 9 δελτία με πέντε σωστά νούμερα, καθένα από τα οποία κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Στην επόμενη κλήρωση την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.