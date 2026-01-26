Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Υποβολή δικαιολογητικών για αποζημιώσεις από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 5ης Δεκεμβρίου 2025 στον Τσούτσουρα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους κατοίκους και επαγγελματίες της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλιανών (οικισμός Τσούτσουρα), οι οποίοι υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή λοιπές ιδιωτικές περιουσίες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ανεμοστρόβιλος, πλημμύρες, κατολισθήσεις) που εκδηλώθηκαν την 5η Δεκεμβρίου 2025, ότι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, οι πληγέντες παρακαλούνται να προσέλθουν προκειμένου να καταθέσουν:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη ζημία

Φωτογραφικό υλικό των πληγεισών ιδιοκτησιών ή περιουσιακών στοιχείων

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο

Η συγκέντρωση των ανωτέρω στοιχείων κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διαβιβαστούν από το Δήμο στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εξέταση των ζημιών και τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποζημίωσης και κρατικής αρωγής.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο Δημοτικό κατάστημα Αρκαλοχωρίου (Πρωτόκολλο 28913-40340) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 (06/02/2026).

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν:...

0
Οι κύριες αγορές που τροφοδοτούν την άνοδο των προκρατήσεων...

Hράκλειο:Άφαντος ο τυχερός που κέρδισε 7,5 εκατ....

0
Ο άγνωστος παίκτης του Τζόκερ κέρδισε ένα από τα...

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν:...

0
Οι κύριες αγορές που τροφοδοτούν την άνοδο των προκρατήσεων...

Hράκλειο:Άφαντος ο τυχερός που κέρδισε 7,5 εκατ....

0
Ο άγνωστος παίκτης του Τζόκερ κέρδισε ένα από τα...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-header-ad
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν: Όλο και ψηλότερα ο ρυθμός των προκρατήσεων – Επιλέγουν και πάλι Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μακροζωία: Με μόλις 5′ περπάτημα παραπάνω την ημέρα προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας

ΠΚ team ΠΚ team -
Λίγα λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας μπορούν να μας βοηθήσουν...

Τοξική ατμόσφαιρα: Ο αέρας των ελληνικών πόλεων γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνουν τα στοιχεία. Ο αέρας που αναπνέουμε έχει γίνει...

Σπάνια εμφάνιση φάλαινας στις ελληνικές θάλασσες – Εντυπωσιακό βίντεο

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εμφάνιση φάλαινας σε παράκτιες περιοχές της Ελλάδας αποτελεί...

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν: Όλο και ψηλότερα ο ρυθμός των προκρατήσεων – Επιλέγουν και πάλι Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι κύριες αγορές που τροφοδοτούν την άνοδο των προκρατήσεων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST