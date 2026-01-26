Επιστρέφει η κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από Πέμπτη – Η πρόγνωση του αυριανού καιρού για την Κρήτη

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας, ενώ σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά και βόρεια και σταδιακά θα επεκταθεί στην ανατολική νησιωτική χώρα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, με εντάσεις που θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται μικρή άνοδο στα νότια, με μέγιστες 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Η Αττική θα διατηρήσει σχετικά ήπιο καιρό με λίγες νεφώσεις και δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3–5 μποφόρ, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, με σταδιακή βελτίωση το απόγευμα. Η πρόγνωση του αυριανού καιρού για την Κρήτη: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας θα υπάρξουν παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, δημιουργώντας τοπικά θολούρα στην ατμόσφαιρα. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με μικρές μεταβολές, κυρίως στα βόρεια.