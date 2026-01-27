Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Red Code κινητοποίηση στην Κρήτη λόγω επιδείνωσης του καιρού από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 26.01.2026 ως και σήμερα Τρίτη 27.01.2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 26.01.2026 ως και σήμερα Τρίτη 27.01.2026, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους, όπως:

• · Έγκαιρη απομάκρυνση από υπόγειους, παραθαλάσσιους ή παραποτάμιους χώρους

• · Τροποποίηση προγράμματος μετακινήσεων κατά την αιχμή των φαινομένων.

Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας
https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias
όπως και στο CivilCrete Τάλως App
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete
https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:
112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
100 ΕΛΑΣ
108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
166 ΕΚΑΒ

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
