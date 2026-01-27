Ένας χρόνος από την τραγωδία του μικρού Άγγελου – Το έγκλημα που συγκλόνισε το Ηράκλειο και άφησε αναπάντητα ερωτήματα

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την αποκάλυψη της τραγικής μοίρας του 3χρονου Άγγελου, ο οποίος υπέστη φρικτά βασανιστήρια στα χέρι της μητέρας του και του συντρόφου της. Το σπίτι κολαστήριο στην περιοχή των Δειλινών στο Ηράκλειο παραμένει ερμητικά κλειστό ενώ οι γείτονες ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί

Ένας ακόμη «Άγγελος» ζει αυτή τη στιγμή τα ίδια φρικτά βασανιστήρια, και η ζωή του κινδυνεύει σε κάποια γωνιά της χώρας, αφού τίποτα δεν έχει αλλάξει στο καθεστώς προστασίας και πρόληψης της παιδικής κακοποίησης. Είναι η δραματική προειδοποίηση από τον πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» που μιλά στην ΚΡΗΤΗ TV με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη στιγμή που γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ βρέθηκαν μπροστά στο κατακρεουργημένο κορμάκι του άτυχου παιδιού.

Το παγωμένο σχεδόν άψυχο κορμάκι του παιδιού, το αγκάλιασαν οι διασώστες και το μετέφεραν με πόνο ψυχής στο ΠΑΓΝΗ. Ήταν ίσως το μόνο στοργικό άγγιγμα που ένιωσε στη σύντομη ζωούλα του. Μετά από πολυήμερη μάχη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ άφησε την τελευταία του πνοή από βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις.

«Έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε μια γωνία» είπαν στους διασώστες η νεαρή μητέρα του και ο σύντροφος της. Το σώμα του 3χρονου Άγγελου – Μιχαήλ όμως ήταν γεμάτο μώλωπες και καψίματα από τσιγάρα μαρτυρώντας τη φρίκη που έζησε, αβοήθητο, απροστάτευτο μέχρι την ύστατη στιγμή. Ο θάνατος ήταν λύτρωση για το μικρό αγγελούδι.

14 διαφορετικά είδη τραυμάτων εντόπισαν οι ιατροδικαστές μετά την τελευταία και πλέον συγκλονιστική πράξη του δράματος. Το αγοράκι χάρισε ζωή σε δυο ανθρώπους. Ένα τρίχρονο παιδάκι στο Βερολίνο που έλαβε την καρδιά του και έναν 37χρονο με νεφρική ανεπάρκεια.

Οι γείτονες στην οδό Λεβήνου δεν πρόλαβαν να αντιληφθούν ότι το παιδάκι βασανιζόταν. Με κλωτσιές, μπουνιές, τσιγάρα που έσβηναν πάνω στο κορμάκι του, καυτό νερό

Η νεαρή μητέρα του, άτομο με μειωμένη αντιληπτική ικανότητα τον είχε πάρει μαζί της στο Ηράκλειο όταν ήρθε για να γνωρίσει από κοντά το νέο της σύντροφο με τον οποίο γνωρίστηκαν διαδικτυακά. Οι γείτονες στην οδό Λεβήνου δεν πρόλαβαν να αντιληφθούν ότι το παιδάκι βασανιζόταν. Με κλωτσιές, μπουνιές, τσιγάρα που έσβηναν πάνω στο κορμάκι του, καυτό νερό. Το σπίτι κολαστήριο παραμένει κλειστό και ερειπωμένο. Γείτονες και περαστικοί προσπερνούν το κατώφλι του βιαστικοί, με ανατριχίλα.

Φρικτές σκηνές που έχει καταγράψει στο κινητό του ο 44χρονος. Οι αποκαλύψεις για την άγρια κακοποίηση του 3χρονου αγοριού προκάλεσαν κύμα απόλυτης οργής

Ο μικρός Μιχαήλ Άγγελος έζησε μια κόλαση. Φρικτές σκηνές που έχει καταγράψει στο κινητό του ο 44χρονος. Οι αποκαλύψεις για την άγρια κακοποίηση του 3χρονου αγοριού προκάλεσαν κύμα απόλυτης οργής.

Μια οργή όμως που δεν οδήγησε σε ριζικές παρεμβάσεις παρά τις δεσμεύσεις ότι η πολιτεία θα λάβει μέτρα για την προστασία των ανήλικων παιδιών και την παρακολούθηση οικογενειών με ανάλογο ιστορικό, στα πρότυπα του Βοήθεια στο σπίτι για τους ηλικιωμένους και όχι με την ευθύνη ανυπάρκτων λόγω έλλειψης προσωπικού Κοινωνικών υπηρεσιών, όπως εξηγεί ο κ. Γιαννόπουλος.

Οι δυο κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο εδώλιο του κακουργιοδικείου στις 17 Μαρτίου για να βρεθούν αντιμέτωποι με τις πράξεις τους.