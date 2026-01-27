Αναζήτηση
Δήμος Μινώα Πεδιάδας – Σωματείο «Κανείς Μόνος»: Κάλεσμα στους δημότες και τους φορείς της περιοχής για ενεργή συμμετοχή στο Δίκτυο Αλληλεγγύης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και το Σωματείο «Κανείς Μόνος», στο πλαίσιο της προσπάθειας υλοποίησης και ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου Δικτύου Αλληλεγγύης σε όλη την έκταση του Δήμου, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής να προχωρήσουν στην εγγραφή και ενεργή συμμετοχή τους στο Δίκτυο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης και της ενσυναίσθησης, σε μια περίοδο που η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να βιώνει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, της ακρίβειας, της εγκατάλειψης της υπαίθρου και των καταστροφικών συνεπειών του σεισμού.

Επίσης, οι δημότες που αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι χρειάζονται οποιασδήποτε μορφής βοήθεια (υλική, κοινωνική, ψυχολογική ή άλλη), καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με:
α) Τις υπάρχουσες Δομές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Μαρία Τσιάγγα- Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Φύλων -Τηλ: 28910-22922
Email: tsiagga@minoapediadas.gr

Kέντρο Κοινότητας: Αθανασία Αλεφαντινού -Κοινωνική Λειτουργός- Τηλ: 28910-41193
Email: kentrokoinotitas.minoapediadas@gmail.com

β) Το Σωματείο «Κανείς Μόνος»

Καραγιώργης Κυριάκος – Πρόεδρος Σωματείου «Κανείς Μόνος» – Τηλ: 6977511481
Χριστίνα Παπαδάκη,- Γενική Γραμματέας Σωματείου «Κανείς Μόνος»- Τηλ: 694 5964964
Ε-Mail: kaneismonos.minoapediadas@gmail.com

Η ενεργή συμμετοχή όλων αποτελεί βασικό πυλώνα για τη δημιουργία μιας κοινωνίας στήριξης και αλληλοσεβασμού, όπου κανείς δεν θα αισθάνεται μόνος.

Team Πολ. Κρήτης
