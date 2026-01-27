Αναζήτηση
Ηράκλειο: Παρουσίαση του βιβλίου: «ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ “Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς” – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ» στη μουσική σκηνή «ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι εκδόσεις Όγδοο και ο συγγραφέας Κώστας Μπαλαχούτης, προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου: «ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ “Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς” – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ» την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 19:30 στη μουσική σκηνή «ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ» στο Ηράκλειο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Κώστας Μπαλαχούτης Συγγραφέας,
Μανόλης Αργυράκης δημοσιογράφος,
Γιώργος Σαριδάκης εκπαιδευτικός – ποιητής,
και ο Γιώργος Χυντηράκης.
Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά

Το βιβλίο αυτό, αποτελεί μια πολύτιμη κατάθεση για την κρητική και γενικότερα την ελληνική μουσική παράδοση, περιγράφοντας με συναρπαστικό τρόπο τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου αυτού ανθρώπου, μέσα από τις διηγήσεις του στον συγγραφέα Κώστα Μπαλαχούτη και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό τού προσωπικού του αρχείου.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας – Σωματείο «Κανείς Μόνος»: Κάλεσμα στους δημότες και τους φορείς της περιοχής για ενεργή συμμετοχή στο Δίκτυο Αλληλεγγύης
